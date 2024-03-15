В Германии высказались за заморозку войны в Украине: бурная реакция правительства

Дипломат напомнил, что Россия начала войну на востоке Украины еще в 2014 году, после чего конфликт был заморожен в рамках Минского процесса.

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В Германии обсуждают замораживание войны в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, 22 отдельная механизированная бригада

В пятницу, 15 марта, спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт отреагировал на заявление в бундестаге главы фракции социал-демократов Мютцениха относительно возможной заморозки конфликта в Украине, подчеркнув, что правительство никогда не поддержит эту идею.

"Позиция канцлера по украинскому конфликту остается и будет оставаться неизменной: мы поддерживаем Украину в ее защите против российского агрессора так долго, как потребуется, и всем, что мы считаем необходимым и можем передать", - заявил Гебештрайт, добавив, что не согласен с тем, что слова главы парламентской фракции СДПГ Ральфа Мютцениха в Бундестаге можно воспринимать как требование.

Он подчеркнул, что идея Мютцениха не является позицией правительства, передает Укринформ.

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"Правительство поддерживает 10 пунктов мирного плана Президента Владимира Зеленского", - пояснил Гебештрайт.

Представитель МИД Себастьян Фишер процитировал слова министра Анналены Бербок в декабре о том, что замороженный конфликт "зацементирует" насильственную власть Путина в Украине, а люди на ВОТ будут и в дальнейшем подвергаться преследованиям, давлению, пыткам, изнасилованиям и похищениям.

Дипломат напомнил, что Россия начала войну на востоке Украины еще в 2014 году, после чего конфликт был заморожен в рамках Минского процесса.

"Но все дипломатические усилия были торпедированы Россией, и снова начался горячий конфликт, агрессивная война, которая противоречит международному праву. Путину тогда речь шла не о мире, а о подготовке к войне", - пояснил он.

Кроме этого, слова Мютцениха вызвали бурную реакция среди политиков демократических партий, которые назвали его заявление угрожающим.

Однако он отверг критику оппонентов, заявив, что накануне при обсуждении поставок Украине дальнобойных ракет "четко высказался за поддержку Украины, в частности оружием и боеприпасами, но предлагал подумать не только о военной помощи, но и об условиях возможного прекращения войны".

Замораживание войны в Украине: что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский открыто рассказал о "давлении" относительно замораживания войны. Он прокомментировал заявления об угрозе замораживания войны со стороны России и какие настроения царят у западных партнеров.

Валентин Бадрак оценил угрозу замораживания войны. Угроза замораживания войны в Украине существует и является очень большой. Замораживание войны выльется в более кровавую и масштабную войну, подчеркнул военный эксперт.

Владимир Зеленский назвал серьезные риски замораживания войны для Украины. Перерыв в войне является "серьезным вызовом и проблемой" для Украины и Европы. Замораживание войны фактически будет паузой для российского диктатора Путина, чтобы накопить силы.

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