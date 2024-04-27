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Огородники засыпают землю солью и получают ошеломляющий результат: зачем они это делают

Анна Ярославская
27 апреля 2024, 10:03
Обычная поваренная соль может сотворить чудо на огороде. Каким растениям полезна соль и почему важно не "пересолить"?
Соль
Соль как удобрение: в чем польза и как применять / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Соль есть на кухне у каждой хозяйки. Без этой приправы не обходится ни одно блюдо, но мало кто знает, что соль используют не только в кулинарии, но и в саду и огороде. Главная ценность применения соли заключается в том, что она эффективно борется с вредителями и возбудителями некоторых заболеваний и является экологически чистым продуктом.

К слову, если на кухне образовался засор в раковине, то простое и доступное средство может прийти на помощь, заменив химические вещества. Подробнее читайте в материале: Что будет, если насыпать полстакана соли в раковину.

Можно ли сыпать соль на землю

Опытные огородники рассыпают соль по участку в конце марта или в начале апреля, сразу после того, как сошел снег. Грядки "солят" достаточно густо. Заем же они это делают?

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Дело в том, что поваренная соль способна насыщать почву полезными веществами, необходимыми для роста и развития культур. Кроме того, соль оказывает губительное действие на личинки некоторых насекомых, например, нематод.

Что можно поливать раствором соли

Фитоспороз - грибковое заболевание, которое приносит немало хлопот огородникам. Особенно часто фитофтороз поражает томаты. Чтобы остановить развитие болезни, рекомендуется обработать растение солевым раствором.

Для этого 50 г соли нужно разбавить в литре воды. Такого количества хватит примерно на 20-30 кустов томатов.

Кроме помидоров, солевым раствором можно обработать баклажаны и картофель.

Каким растениям полезна соль

Красная свекла скажет вам "спасибо", если ее подкормить солью. Особенно актуальным такое удобрение будет в ситуации, если свекла как будто остановилась в росте.

Чтобы свекла снова начала расти, нужно 35-50 г соли добавить в ведро с водой и хорошо перемешать.

Этой соленой водой нужно полить не саму свеклу, а пролить ее в борозды, отступив примерно 15-20 см от овощей.

Таким же способом можно подкормить и морковь. Раствором из 50 г соли и ведра воды также нужно полить не сами растения, а междурядья.

Соль также применяют для борьбы с луковой мухой. Для этого стакан соли разводят в ведре воды и поливают грядку с луком, стараясь не попасть на перья.

Первую обработку проводят, как только появляется желтизна на перьях, вторую - через 20 дней.

Зачем сыпать соль под дерево

Поваренной солью можно подкармливать и плодовые деревья, в результате они дадут более богатый урожай. Кроме того, деревья будут защищены от вредителей и болезней.

Подкормку лучше всего проводить в конце осени или ранней весной. Для этого нужно посыпать солью приствольные кольца, а после этого щедро полить землю. Соль насыпается из расчета 3-4 столовые ложки на квадратный метр.

Соль для борьбы с сорняками

Сорняки в саду докучают многим. Но есть один проверенный метод, который поможет от них избавиться.

Все, что нужно сделать, это обильно посыпать растения-вредители солью, в результате это приведет к их гибели.

Если на участке растет борщевик, то от него можно избавиться навсегда с помощью соли. Для этого стебли борщевика нужно срезать как можно ниже. После этого в полость стебля необходимо засыпать соль так, чтобы она заполнила их до края. Как правило, всего одной процедуры достаточно, чтобы борщевик погиб полностью.

Чем опасен борщевик

Борщевик потенциально опасен для человека весь период своего вегетативного развития – с марта по сентябрь.

Прозрачный водянистый сок растения содержит эфирные масла – фуранокумарины. Это органические химические соединения, которые при контакте с кожей человека вызывают фотохимический дерматит.

При попадании на кожу фуранокумарин увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность.

В чем опасность соли на огороде

Избыток соли в земле приводит к тому, что почва становится плотной. Таким образом воде будет сложнее добраться до корней растений, в результате они не смогут усвоить питательные вещества, содержащиеся в грунте. Все это может привести к хлорозу, плохому развитию растений, а значит и неурожаю.

Если вы боитесь переборщить с солью, то лучше вместо поваренной использовать калийную соль.

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