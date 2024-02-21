Оказывается, это простое и доступное средство может прийти на помощь, заменив химические вещества.

https://glavred.info/lifehack/chto-budet-esli-nasypat-polstakana-soli-v-rakovinu-10543679.html Ссылка скопирована

Что будет, если насыпать полстакана соли в раковину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы когда-нибудь задумывались о том, что полстакана соли могут превратиться в вашего лучшего друга в борьбе с засорами и жиром в раковине? Оказывается, это простое и доступное средство может прийти на помощь, заменив химические вещества.

Как пробить засор в раковине?

Насыпьте крупную соль в кухонную раковину, добавьте ложку соды и щедро полейте эту смесь белым уксусом.

Оставьте на ночь, чтобы ингредиенты впитались и начали активное действие.

видео дня

Если после этого ничего не произошло и засор до сих пор не ушел, то нужно перейти к второму этапу.

Насыпьте полстакана соли в слив и добавьте немного уксуса. Постепенно добавляйте горячую воду, чтобы создать взрывную смесь. Оставьте на несколько минут для полного эффекта.

Этот метод дает соли и другим компонентам возможность разрушить жир, улучшая проходимость труб и избавляясь от неприятных запахов. В то время как соль способствует разрушению жира, уксус и горячая вода дополняют этот процесс, обеспечивая максимальную чистоту ваших труб и раковины.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.