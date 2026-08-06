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Как отличить настоящий мед от подделки: хитрость, о которой мало кто знает

Инна Ковенько
6 августа 2026, 11:23
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Отличить настоящий мед от подделки можно не только по цене или этикетке.
Как отличить настоящий мед от подделки: хитрость, о которой мало кто знает
Как отличить натуральный мед от подделки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как проверить мед на натуральность
  • Как отличить мед от подделки
  • Какой мед самый лучший

Мед - один из самых ценных продуктов, которые человек получает от природы. Он содержит ферменты, антиоксиданты и микроэлементы, поддерживающие здоровье. Однако именно из-за популярности меда его часто фальсифицируют, смешивая с дешевыми сиропами или подвергая чрезмерной обработке.

Главред расскажет, как отличить натуральный мед от подделки.

видео дня

Как образуется настоящий мед

Пчелы собирают нектар с цветов и переносят его в специальный отдел желудка, где он обогащается ферментами, пишет Serious Eats. В улье нектар передается другим пчелам и постепенно созревает: лишняя влага испаряется, а капли уплотняются в сотах. Именно этот процесс делает мед густым, ароматным и питательным.

Почему "органический" не всегда означает качественный

Сертификат "органик" в случае с медом имеет ограниченное значение. Пчелы летают на большие расстояния, и невозможно гарантировать, что они посещают только растения, не обработанные пестицидами. Поэтому отсутствие этой маркировки не свидетельствует о низком качестве. Часто небольшие пасеки просто не проходят сложную процедуру сертификации, хотя их продукт является натуральным.

На что обращать внимание при покупке

Прозрачность

Мед, который выглядит слишком прозрачным, может быть результатом интенсивной термической обработки и фильтрации. Это делается для повышения коммерческой привлекательности, но при этом уничтожаются ферменты и удаляется пыльца. Легкое помутнение и наличие микрочастиц - признак натуральности.

Почему стоит покупать у местных пчеловодов

Местные производители обычно заботятся о здоровье пчел и не подкармливают их сахарным сиропом. Они оставляют достаточно меда для зимовки, что положительно влияет на качество продукта. Покупая у проверенных пчеловодов, вы получаете сырой, нефильтрованный мед, который сохраняет все полезные свойства.

Разнообразие сортов

Цвет и вкус меда зависят от растений, с которых собран нектар. Светлые сорта (акация, клевер, цитрусовые) обладают нежным вкусом, тогда как тёмные (гречиха, лесная трава) - насыщенным и более богатым антиоксидантами.

Как отличить натуральный мед от подделки

Как пишет Agriculture Institute, лабораторный анализ дает самый точный результат, но несколько простых тестов помогут выявить явную подделку:

Вкус и аромат

Настоящий мед обладает выраженным ароматом и сложным вкусом с длительным послевкусием. Подделка - однообразная и слишком сладкая.

Вода

Натуральный мед в стакане с водой опускается на дно комком, тогда как подделка быстро растворяется.

Вязкость

Капля настоящего меда сохраняет форму, а разбавленный мед сразу растекается.

Бумага

Натуральный продукт не впитывается в салфетку, оставаясь на поверхности.

Огонь

Спичка, обмакнутая в настоящий мед, загорается, так как продукт содержит мало влаги.

Уксус

Если растворенный мед с каплями уксуса начинает пениться, это признак посторонних примесей.

Смотрите видео о том, как отличить натуральный мед от подделки:

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Об источнике: Agriculture

Agriculture - это англоязычный YouTube-канал (@Agriculture0.1), посвящённый современному сельскому хозяйству, растениеводству и фермерству. Основной формат проекта - короткие видео YouTube Shorts, в которых демонстрируются технологии выращивания сельскохозяйственных культур, работа агротехники и различные этапы полевых работ.

Контент канала охватывает широкий спектр тем, связанных с аграрной отраслью: посев и уборка урожая, обработка почвы, использование тракторов, комбайнов и другой специализированной техники, а также современные методы ведения сельского хозяйства. Значительная часть видеороликов демонстрирует производственные процессы на фермах и в полях в разных странах мира.

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