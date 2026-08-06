Почему арбузы пустые внутри: одна ошибка может испортить весь урожай

Пустой внутри арбуз - распространенная проблема, с которой можно столкнуться даже при правильном уходе за грядками

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Почему арбузы пустые внутри - как правильно поливать арбузы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Почему арбуз пустой внутри

Как вырастить сочный арбуз

Как правильно поливать арбузы

Сорвать выращенный собственными руками арбуз - настоящее удовольствие. Но иногда вместо плотной сладкой мякоти внутри плода образуются полости. Это не делает ягоду опасной, однако значительно снижает ее качество.

Главред расскажет о причинах этого явления и о том, как действовать, чтобы получить крупные и сочные арбузы без внутренних дефектов.

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Почему возникает полынь

Чаще всего проблема связана с недостаточным опылением цветков, пишет Deccoria. Особенно это касается бессемянных сортов, где даже небольшой дефицит пыльцы приводит к неполному развитию семян и образованию пустот в центре плода. В начале сезона, когда погода прохладная или пасмурная, пчелы менее активны, поэтому цветки остаются недоопыленными. В таких случаях помогает ручное опыление - перенос пыльцы с мужского цветка на женский.

Еще одна причина - резкие колебания влажности. Если после длительной засухи почва получает чрезмерное количество воды, клетки мякоти не выдерживают нагрузки и разрываются. Это приводит к появлению внутренних трещин, которые часто путают с полымостью.

Как избежать проблем с поливом

Арбузы нуждаются в регулярном и умеренном увлажнении. Поливать следует у корня, избегая попадания воды на листья, чтобы не провоцировать грибковые заболевания. Лучшее решение - капельный полив, который обеспечивает равномерное поступление влаги. На песчаных почвах поливать придется чаще, чем на суглинках. А в конце сезона небольшой дефицит воды даже полезен - он способствует накоплению сахаров и делает мякоть слаще.

Что любит и чего не любит арбуз / Инфографика: Главред

Роль мульчи и микроэлементов

Мульчирование соломой или травой помогает удержать влагу и защитить почву от пересыхания. Важен и бор - микроэлемент, влияющий на развитие семян и качество мякоти. Его недостаток проявляется в мелких скрученных листьях с желтыми прожилками и слабом росте побегов. На щелочных почвах или после пересыхания бор усваивается хуже, поэтому стоит проводить анализ почвы и при необходимости вносить борные удобрения. Избыток этого элемента также опасен, поэтому агрономы советуют действовать осторожно.

Смотрите видео о том, как проверить спелость арбуза:

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