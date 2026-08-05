Горькие огурцы больше не проблема: простой способ спасти урожай

Даже сочные и хрустящие огурцы летом могут стать горькими из-за неправильного ухода.

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Как избавиться от горечи в огурцах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему огурцы горькие

Как избавиться от горечи в огурцах

Как правильно поливать огурцы

В летнюю жару огурцы часто теряют свой привычный освежающий вкус и приобретают горечь. Основным фактором является кукурбитацин - вещество, которое огурцы вырабатывают в стрессовых условиях. Чаще всего это происходит во время продолжительной жары и недостатка влаги, когда растение тратит воду быстрее, чем может получить её из почвы.

Главред расскажет, почему огурцы приобретают горечь летом и как спасти урожай.

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Почему огурцы горькие

Горький привкус может появляться не только из-за жары и засухи, пишет Deccoria. Важную роль играет сорт: старые полевые сорта огурцов имеют более выраженный горький привкус, чем современные селекционные. Деформированные или изогнутые плоды также склонны к накоплению кукурбитацина, особенно если растение долго оставалось без полива. Дополнительным фактором становится несвоевременный сбор урожая - перезрелые огурцы горьчат значительно сильнее.

Как правильно поливать огурцы летом

Чтобы избежать этой проблемы, важно соблюдать режим полива. Рекомендуем увлажнять грядки рано утром или вечером, когда солнце уже не так активно испаряет воду. Использовать следует тёплую воду, ведь холодная только усиливает стресс для растения. Влажность почвы нужно поддерживать постоянно, не допуская даже одного дня пересыхания. Помочь сохранить влагу может мульча - слой соломы или скошенной травы вокруг кустов.

Что делать с горькими огурцами

Если плоды уже приобрели горечь, их всё равно можно использовать. Самый простой способ - срезать кожуру и кончики, где концентрация кукурбитацина наибольшая. Другой вариант - быстрое засоливание: нарезать огурцы, посыпать солью и оставить, пока они не пустят сок. В салатах с добавлением уксуса горечь также почти незаметна, ведь кислота нейтрализует неприятный привкус.

Смотрите видео о том, как избавиться от горечи в огурцах:

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