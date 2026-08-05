Масштабный пожар под Москвой: горит один из важнейших объектов "Роскосмоса"

Институт отвечает за управление космическими аппаратами, прием телеметрии и сопровождение российских космических миссий.

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Под Москвой горит главный институт "Роскосмоса" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Exilenova+

Кратко:

Под Москвой горит главный институт "Роскосмоса" - ЦНИИмаш

Перед пожаром ограничивали работу аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковского

Институт находится под санкциями ЕС, США, Канады и других стран

В городе Королев Московской области произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), который является главным аналитическим центром российской государственной корпорации "Роскосмос". Об этом сообщают российские СМИ и мониторинговый канал Exilenova+.

Для ликвидации пожара подмосковные спасатели запросили помощь из Москвы.

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Отмечается, что перед возгоранием в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковском вводились ограничения на работу. Такие меры обычно применяются в РФ на фоне сообщений об угрозе атак беспилотников.

ЦНИИмаш занимается, в частности, космическими разработками и входит в структуру Центра управления космическими полётами. Институт также участвует в развитии системы спутникового позиционирования ГЛОНАСС, которую используют российские военные.

Предприятие находится под санкциями ЕС, США, Канады и других стран с 2022 года.

Разработки ЦНДИмаш применяются при создании баллистических ракет, навигационных систем, спутниковой разведки и других технологий военного назначения.

Причины пожара пока официально не сообщались.

Эксперт назвал катастрофическим для Кремля сценарий ударов Украины по РФ

Главред писал, что, по словам члена Украинского общества финансовых аналитиков, бывшего члена Совета Национального банка Украины Виталия Шапрана, вывод из строя энергетической инфраструктуры нескольких российских городов за Уралом осенью способен запустить процесс, который Москва уже не сможет остановить до следующего лета.

Речь идет о Норильске, Якутске, Салехарде и ещё около двух десятков населённых пунктов с суровым климатом, где зимой температура опускается до минус 50 градусов.

Аналитик описал гипотетический сценарий, согласно которому удар по энергосистеме таких городов наносится именно в ноябре, когда там уже наступает полноценная зима. В этих условиях человек не может находиться на улице дольше нескольких минут, а транспортная инфраструктура работает в форсированном режиме.

Удары вглубь РФ - последние новости

Главред ранее писал, что в ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

Кроме того, в ночь на 4 июля дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы в Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries в Красном Боре.

Напомним, в ночь на 31 июля и утром в пятницу были атакованы логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны нанесли удар по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное возгорание на НПЗ.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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