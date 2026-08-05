Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Путинист Лепс сделал обнадеживающее заявление в отношении украинского Крыма.

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Григорий Лепс не собирается в украинский Крым / коллаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Кратко:

Что сказали в команде Лепса

Как он не верит в РФ

Российский певец-путинист Григорий Лепс, который с начала войны поддерживает российскую агрессию и регулярно посещает оккупированные территории признан тяжелым и агрессивным алкоголиком в РФ, сделал проукраинские заявление в отношении украинского Крыма.

Об этом пишут российские пропагандисты.

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Так, путинист заявил, что отменяет свои концерты в оккупированном Россией Крыму, так как там нет электроэнергии и "сложная ситуация".

В команде Лепса допускают, что Крым вернется в Украину / фото: instagram.com, Григорий Лепс

Кроме того, путинист Лепс, видимо, полагает что Крым вернется в Украину, так как команда артиста "не надеется на изменение ситуации, поэтому выступления не переносятся, а отменяются".

"Ничего там планировать нельзя, для приличия говорим, что встретимся следующим летом, но даже это нельзя гарантировать", - допускают, что Крым станет украинским, в команде Лепса.

Напомним, что ранее Лепс перенес на сентябрь концерты в Сочи и Геленджике. Так как боится украинских дронов.

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О персоне: Григорий Лепс Григорий Лепс - советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015), сообщает Википедия.

16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

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