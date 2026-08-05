Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Алена Кюпели
5 августа 2026, 17:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Путинист Лепс сделал обнадеживающее заявление в отношении украинского Крыма.
Григорий Лепс
Григорий Лепс не собирается в украинский Крым / коллаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Кратко:

  • Что сказали в команде Лепса
  • Как он не верит в РФ

Российский певец-путинист Григорий Лепс, который с начала войны поддерживает российскую агрессию и регулярно посещает оккупированные территории признан тяжелым и агрессивным алкоголиком в РФ, сделал проукраинские заявление в отношении украинского Крыма.

Об этом пишут российские пропагандисты.

видео дня

Так, путинист заявил, что отменяет свои концерты в оккупированном Россией Крыму, так как там нет электроэнергии и "сложная ситуация".

Григорий Лепс
В команде Лепса допускают, что Крым вернется в Украину / фото: instagram.com, Григорий Лепс

Кроме того, путинист Лепс, видимо, полагает что Крым вернется в Украину, так как команда артиста "не надеется на изменение ситуации, поэтому выступления не переносятся, а отменяются".

"Ничего там планировать нельзя, для приличия говорим, что встретимся следующим летом, но даже это нельзя гарантировать", - допускают, что Крым станет украинским, в команде Лепса.

Напомним, что ранее Лепс перенес на сентябрь концерты в Сочи и Геленджике. Так как боится украинских дронов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинская известная кулинарная блогерша Елизавета Глинская, которая относительно недавно стала мамой двойняшек, поделилась сильным фото после ночи обстрела Россией.

Ранее также Меган Маркл 4 августа отметила 45-летие, однако Букингемский дворец и официальные аккаунты британской королевской семьи вновь не поздравили герцогиню Сассекскую публично.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Григорий Лепс

Григорий Лепс - советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015), сообщает Википедия.
16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Григорий Лепс новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине и назвали опасный период

В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине и назвали опасный период

19:28Война
Залужный попал в скандал после слов о НАТО: в МИД срочно отреагировали

Залужный попал в скандал после слов о НАТО: в МИД срочно отреагировали

18:44Политика
Путин срочно сменил командующих армией РФ на фоне провала планов по Донбассу

Путин срочно сменил командующих армией РФ на фоне провала планов по Донбассу

18:22Война
Реклама

Популярное

Ещё
Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Солнечные панели могут уйти в прошлое: альтернативу можно "напечатать" где угодно

Солнечные панели могут уйти в прошлое: альтернативу можно "напечатать" где угодно

Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Чехия изменила правила для украинских мужчин: без чего не дадут защиту

Чехия изменила правила для украинских мужчин: без чего не дадут защиту

Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

Последние новости

19:28

В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине и назвали опасный период

19:10

Почему США уже не могут заставить Путина пойти на мир: Денисенко назвал причинумнение

19:00

Серьезные проблемы: инсайдер сделал заявление о болезни Пугачевой

18:46

Горькие огурцы больше не проблема: простой способ спасти урожай

18:44

Залужный попал в скандал после слов о НАТО: в МИД срочно отреагировали

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
18:22

Путин срочно сменил командующих армией РФ на фоне провала планов по Донбассу

17:58

Котлеты получатся невероятно сочными: что опытные повара добавляют в фарш

17:56

Как Украина планирует остановить баллистические удары РФ: Зеленский назвал три приоритетаВидео

17:55

Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Реклама
17:52

Хитрая головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителейВидео

17:45

Как правильно укладывать огурцы в банку: ошибка, которая портит консервацию

17:38

Был ли удар по Бортницкой станции аэрации в Киеве – в Генштабе сделали заявление

17:29

Украинцев призвали смешать сушеную мяту с солью: для чего это нужно

17:27

Слово "рассрочка" вызывает споры - как правильно сказать на украинском языкеВидео

17:23

Зачем заворачивать ключи и кошелек в фольгу: секрет, о котором мало кто знает

17:20

Королевская семья проигнорировала юбилей Меган Маркл: названа причина

17:10

Соседи уже так делают: зачем класть алюминиевую фольгу под телевизорВидео

16:59

Масштабный пожар под Москвой: горит один из важнейших объектов "Роскосмоса"Фото

16:59

"На нас охотятся": звезда "Мастер Шеф" поделилась фото в слезах из-за РФ

16:58

Каким знакам зодиака не грозит бедность: пять богачей по гороскопуВидео

Реклама
16:49

Деньги больше не проблема знака зодиака, которые преодолеют бедность 6 августа

16:44

Почва станет рыхлой и здоровой: что следует посеять на грядке после сбора картофеля

16:24

Волосы не будут жирнеть до недели — ингредиент, который стоит добавить в шампунь

16:16

Людей призывают рассыпать соду у двери ванной комнаты: в чем причинаВидео

16:15

Началась новая фаза войны: чем опасны новые ракеты из КНДР и что станет целью атакФотоВидео

16:14

Доллар падает, евро и злотый взлетели: новый курс валют на 6 августа

15:57

Секрет японских поваров: что добавить в кляр для невероятно хрустящей корочки

15:25

Их слышно отовсюду: каких трех слов на самом деле не существует в украинском языке

15:24

Символ масонов или тайный знак: что означает пирамида с глазом на долларе

15:19

Лук и чеснок не будут портиться месяцами: куда их нужно положитьВидео

15:00

Жара окончательно отступает: синоптик назвала дату похолодания в Украине

15:00

Идеальные помидоры на зиму: минимум ингредиентов и максимум вкуса

14:48

Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП: суд избирает меру пресечения

14:40

Больше никакого желтого налета: раскрыт секрет идеально белой ванныВидео

14:11

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: чем опытные дачники устилают огород

14:10

Почему дети никогда не рождаются с зелёными глазами: неожиданный факт

14:10

Почему нельзя оставлять ложку в супе: химическая опасность и народные приметы

13:59

Быстро забывают все обиды: когда рождаются люди с особой чертой

13:57

РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: "Флэш" назвал новые цели

13:39

Зачем добавлять соду при обжаривании лука: секретный лайфхак поваров

Реклама
13:21

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Тельцу - решать, Стрельцу - шаги

13:14

Как освежить тусклые стены всего за несколько минут: ремонт не понадобитсяВидео

13:13

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару: какие области под угрозой

13:08

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с бобрами за 12 с

12:58

Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

12:50

Как замораживать продукты в стекле: простая хитрость убережет банки от трещин

12:49

"Люблю свои формы": невеста Роналду ответила хейтерам за свое фото в бикини

12:40

"Детей не смогла спасти": мать потеряла двух дочерей из-за атаки РФ по СумамФото

12:36

Европа и РФ провели тайную встречу по поводу войны в Украине: Bloomberg узнал подробности

12:36

Китайский гороскоп на завтра, 6 августа: Обезьянам — путешествия, Петухам — выбор

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять