Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Кратко:
- Что сказали в команде Лепса
- Как он не верит в РФ
Российский певец-путинист Григорий Лепс, который с начала войны поддерживает российскую агрессию и регулярно посещает оккупированные территории признан тяжелым и агрессивным алкоголиком в РФ, сделал проукраинские заявление в отношении украинского Крыма.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Так, путинист заявил, что отменяет свои концерты в оккупированном Россией Крыму, так как там нет электроэнергии и "сложная ситуация".
Кроме того, путинист Лепс, видимо, полагает что Крым вернется в Украину, так как команда артиста "не надеется на изменение ситуации, поэтому выступления не переносятся, а отменяются".
"Ничего там планировать нельзя, для приличия говорим, что встретимся следующим летом, но даже это нельзя гарантировать", - допускают, что Крым станет украинским, в команде Лепса.
Напомним, что ранее Лепс перенес на сентябрь концерты в Сочи и Геленджике. Так как боится украинских дронов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что украинская известная кулинарная блогерша Елизавета Глинская, которая относительно недавно стала мамой двойняшек, поделилась сильным фото после ночи обстрела Россией.
Ранее также Меган Маркл 4 августа отметила 45-летие, однако Букингемский дворец и официальные аккаунты британской королевской семьи вновь не поздравили герцогиню Сассекскую публично.
Вас также может заинтересовать:
- Закоренелый путинист Григорий Лепс объявлен в розыск СБУ - детали
- Отравление: путинист Лепс внезапно слег в больницу
- Агрессивный алкаш: в РФ смачно припечатали Лепса
О персоне: Григорий Лепс
Григорий Лепс - советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015), сообщает Википедия.
16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред