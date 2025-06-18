Закоренелый путинист Григорий Лепс объявлен в розыск СБУ - детали

Несколько месяцев назад Лепсу были предъявлены обвинения.

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Григорий Лепс в розыске СБУ - в чем обвиняют путиниста / коллаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

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В чем обвиняют фаната убийств украинцев сейчас

Российский певец-путинист Григорий Лепс, который с 2014 года поддерживает российскую агрессию, регулярно посещает оккупированные территории и использует свое творчество в пропагандистских целях объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Информация об этом появилась на официальном портале Министерства внутренних дел Украины.

Согласно данным, опубликованным на сайте, датой исчезновения путиниста значится 4 марта 2025 - за день до этого, третьего марта, СБУ заочно объявила Лепсу о подозрении по двум статьям Криминального кодекса Украины - ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Сейчас пропагандист находится в категории "лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования". Ему вменяют часть 3 статьи 110-2 ККУ - финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. В качестве меры пресечения Григорию Лепсу избрано содержание под стражей.

Григорий Лепс в розыске СБУ - в чем обвиняют путиниста / wanted.mvs.gov.ua

Григорий Лепс в розыске СБУ - в чем обвиняют путиниста / wanted.mvs.gov.ua

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Кто такой Григорий Лепс Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).

16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

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