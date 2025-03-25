"Красотка": что известно о женитьбе путиниста Лепса на 19-летней студентке

Кратко:
- Аврора Киба показалась на светском мероприятии
- Марго Овсянникова назвала ее женой путиниста Лепса
Уже долгое время ходят разговоры об отношениях российского певца Григория Лепса, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, с 19-летней студенткой Авророй Кибой.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, ранее все думали, что их роман всего лишь слухи, ведь девушка певцу годится в дочери, но Лепс заявлял, что собирается на ней жениться.
Все же фаворитка путинистка Филиппа Киркорова – Марго Овсянникова – назвала Аврору женой артиста.
Во время премьеры фильма "Актерище" Овсянникова, которая ранее была эскортницей, говорила с журналистами и обратилась к Авроре, которая проходила мимо.
"Аврора — красотка. Жена Лепса", — сказала Марго.
Также фаворитка путиниста объяснила, что недавно общалась с Кибой полночи, но не поделилась деталями.
Отметим, Лепс надеется, что у него будут общие дети с Авророй, которая младше него на 44 года.
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Григорий Лепс - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке. В разговоре с Дмитрием Гордоном Бадоев поделился, что Григорий Лепс никогда не был хорошим человеком.
А также Григорий Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.
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Кто такой Григорий Лепс?
Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).
16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.
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