"Красотка": что известно о женитьбе путиниста Лепса на 19-летней студентке

Появились новая информация о романе путиниста Григория Лепса.

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Григорий Лепс - роман с Авророй Кибой / коллаж: Главред, фото: t.me, Григорий Лепс

Кратко:

Аврора Киба показалась на светском мероприятии

Марго Овсянникова назвала ее женой путиниста Лепса

Уже долгое время ходят разговоры об отношениях российского певца Григория Лепса, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, с 19-летней студенткой Авророй Кибой.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, ранее все думали, что их роман всего лишь слухи, ведь девушка певцу годится в дочери, но Лепс заявлял, что собирается на ней жениться.

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Все же фаворитка путинистка Филиппа Киркорова – Марго Овсянникова – назвала Аврору женой артиста.

Григорий Лепс с молодой возлюбленной / фото: росСМИ

Во время премьеры фильма "Актерище" Овсянникова, которая ранее была эскортницей, говорила с журналистами и обратилась к Авроре, которая проходила мимо.

Аврора Киба побывала на дне рождения Марго Овсянниковой / фото: t.me/sarafannoe_radio7

"Аврора — красотка. Жена Лепса", — сказала Марго.

Также фаворитка путиниста объяснила, что недавно общалась с Кибой полночи, но не поделилась деталями.

Отметим, Лепс надеется, что у него будут общие дети с Авророй, которая младше него на 44 года.

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Григорий Лепс - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке. В разговоре с Дмитрием Гордоном Бадоев поделился, что Григорий Лепс никогда не был хорошим человеком.

А также Григорий Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.

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Кто такой Григорий Лепс? Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).

16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

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