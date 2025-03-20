Фаворитка Киркорова решила закатать вечеринку в день похорон Бедроса Киркорова

Марго Овсянникова не собирается отменять свои планы.

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Марго Овсянникова - вечеринка в честь дня рождения сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марго Овсянникова

Кратко:

Марго Овсянникова поддерживает Филиппа Киркорова

Путинистка устраивает праздник в день похорон Киркорова-старшего

Фаворитка российского певцы Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Марго Овсянникова устраивает вечеринку в честь дня рождения сына.

Отметим, Киркоров - близкий друг Овсянниковой, которая, по информации из росСМИ, ранее была эскортницей. День рождения ее сына совпал с днем смерти отца певца – Бедроса Киркорова – 18 марта.

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Как рассказала Овсянникова российским пропагандистам, она запланировала вечеринку сыну и пройдет веселье в день похорон Бедроса завтра, 21 марта.

Марго Овсянникова на связи с Киркоровым / фото: instagram.com, Марго Овсянникова

Протеже путиниста призналась, что находится на связи с Филиппом и старается поддержать его.

"У меня был праздник — день рождения сына. И такая ужасная новость... Я, конечно же, написала Филиппу. Несмотря на всё, он меня поздравил с моим праздником. Он был за границей, сейчас он прилетит на похороны. А у меня день рождения... Это ужасное совпадение. Завтра будет праздник, но, к сожалению, также будут похороны... Мы с Бедросом отмечали Новый год вместе и день рождения Филиппа", - сказала Овсянникова.

Киркоров помогает развивать карьеру Овсянниковой / фото: instagram.com, Марго Овсянникова

Напомним, Марго Овсянникова сейчас занимается карьерой певицы и в этом ей помогает Киркоров, также она родом из Макеевки Донецкой области, но поддерживает нападение России на Украину.

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Бедрос Киркоров - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о том, что его отец, народный артист России Бедрос Киркоров умер.

А также жизнь Бедроса Киркорова была связана с музыкой и художественной деятельностью, но в последние годы своей жизни он не остался в стороне от скандалов.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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