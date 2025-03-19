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Скандальная дочь Киркорова высказалась о смерти дедушки - детали

Элина Чигис
19 марта 2025, 22:48
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Алла-Виктория удивила своим заявление.
Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров, Алла-Виктория Киркорова
Алла-Виктория Киркорова о Бедросе Киркорове / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Алла-Виктория Киркорова отреагировала на смерть дедушки
  • Девочка очень любила родного человека

Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Алла-Виктория написала благодарность своему дедушке – Бедросу Киркорову, который умер 18 марта.

На своей странице в соцсетях девочка высказалась, что тяжело переживает печальное событие.

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"Сегодня днем не стало моего дедушки. Мне очень трудно это говорить. Дедушка всегда будет в моем сердце, и всегда буду помнить его. Спасибо за ту любовь, что он мне дал", — поделилась Алла-Виктория.

Алла-Виктория Киркорова скорбит по дедушке
Алла-Виктория Киркорова скорбит по дедушке / фото: instagram.com, Алла-Виктория Киркорова

Напомним, Бедрос Киркоров называл Украину "республикой" и не обошел стороной введенные против его сына Филиппа санкции. Путинист отмечал, что Филипп Киркоров очень расстроен из-за потери украинской аудитории.

Бедрос Киркорова поддерживал нападение РФ на Украину
Бедрос Киркорова поддерживал нападение РФ на Украину / фото: скрин instagram.com, Филипп Киркоров

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Бедрос Киркоров - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о том, что его отец, народный артист России Бедрос Киркоров умер.

А также жизнь Бедроса Киркорова была связана с музыкой и художественной деятельностью, но в последние годы своей жизни он не остался в стороне от скандалов.

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Кто такой Бедрос Киркоров?

Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

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