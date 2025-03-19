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- Помощница Киркорова рассказала, как умер его отец
- Бедрос Киркоров умер дома
Вчера, 18 марта, стало известно о смерти отца российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, путиниста Бедроса Киркорова.
Как сообщили росСМИ, помощница артиста уточнила, что он умер не во сне.
"Это произошло дома, в кругу семьи. Остановилось сердце. Смерть произошла не во сне", - сказала Екатерина Успенская.
Женщина поделилась, что в данное время Филипп занимается организацией похорон отца.
По словам Успенской, путинист Бедрос умер в 15:37, а его состояние здоровья ухудшилось из-за проблем с сердцем.
"Мы пока не знаем, где и когда будут проходить похороны", – рассказала Успенская.
Отметим, одна из подруг Филиппа Киркорова поделилась, что артист очень любил отца и заботился нем.
"Но возраст, конечно, давал о себе знать. При этом Бедрос никогда не любил жаловаться на здоровье, обожал быть на людях, очень гордился Филиппом", - заявила она.
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Бедрос Киркоров - последние новости по теме
Напомним, Главред писал, что 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о том, что его отец, народный артист России Бедрос Киркоров умер.
А также жизнь Бедроса Киркорова была связана с музыкой и художественной деятельностью, но в последние годы своей жизни он не остался в стороне от скандалов.
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Кто такой Бедрос Киркоров?
Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.
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