Жизнь Бедроса Киркорова была связана с музыкой и художественной деятельностью, но в последние годы своей жизни он не остался в стороне от скандалов.

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Бедрос Киркоров - биография артиста / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

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Бедрос Киркоров связал свою жизнь с музыкой

Киркоров старший с гордостью получал награду из рук диктатора Путина

После полномасштабного вторжения Бедрос Филиппович стал на сторону агрессора РФ

18 марта 2025 года стало известно о смерти Бедроса Киркорова. Народный артист страны-агрессора России умер в возрасте 92 лет. Бедрос Филиппович был известен на просторах Советского Союза своими песнями, а в последние годы своей жизни снова попал под прицел СМИ, однако уже из-за скандальных заявлений в отношении Украины.

Как известно из открытых источников, отец известного российского артиста Филиппа Киркорова, который поддерживает вооруженную агрессию России против Украины, родился в июне 1932 года в болгарском городе Варна. С детства он связал свою жизнь с музыкой: сначала пел в городском хоре с родителями, потом присоединился к военному ансамблю в армии. В конце концов его услышал композитор Арно Бабаджанян и пригласил в Москву, для получения музыкального образования.

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Переехав в СССР Бедрос Киркоров продолжил выступать как эстрадный певец и со временем стал популярным среди различных аудиторий благодаря композициям "Синяя вечность" и "Память".

Бедрос и Филипп Киркоровы / Фото: скриншот

В феврале 2013 года Бедрос Киркоров даже получил возможность пожать руку кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Глава РФ в прямом эфире российского телевидения тогда присвоил ему почетное звание "Народный артист Российской Федерации" за большие заслуги в области музыкального искусства.

Личная жизнь Бедроса Киркорова

Бедрос Филиппович был дважды женат. С его первой женой Викторией Марковной Киркоровой он познакомился в августе 1964 года в Сочи на концерте в летнем театре, где Виктория подошла к Бедросу за автографом. В тот же день он сделал ей предложение, и они поженились в том же году. В этом браке родился их сын, Филипп Киркоров.

Бедрос Киркоров с первой женой / фото: скриншот

Второй женой Бедроса стала Людмила Смирнова, с которой он познакомился в 1992 году в Холмском районе Новгородской области во время гастролей. Их венчание состоялось в марте 1997 года в кафедральном Софийском соборе Новгородского Кремля. Пара проживала неподалеку от Великого Новгорода, занимаясь фермерским хозяйством.

Высказывания Бедроса Киркорова об Украине

В мае 2017 года в прессе активно начали вспоминать отца известного российского артиста после его скандального заявления относительно Украины, Латвии и Эстонии. Бедрос Филиппович утверждал, что эти страны никогда не были государствами.

Следующее упоминание об Украине в исполнении народного артиста России прозвучало уже в январе 2023 года. Киркоров назвал Украину "республикой" и не обошел стороной введенные против его сына Филиппа санкции. Бедрос отмечал, что Филипп Киркоров очень расстроен из-за потери украинской аудитории.

Бедрос Киркоров во время награждения Путиным / фото: kremlin.ru

Впоследствии Бедрос Киркоров оскандалился еще несколькими заявлениями, в частности из-за слов о Крыме. Он заявил, что украинский полуостров является якобы исконно русской землей, а украинцы предали Россию.

Бедрос Киркоров - последние новости

Напомним, Главред писал, что 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о том, что его отец, народный артист России Бедрос Киркоров умер.

Впоследствии стало известно, от чего и где умер российский артист. Пропагандистские СМИ со ссылкой на представителя Киркорова-младшего Екатерина Успенская заявила, что у Бедроса Филипповича остановилось сердце, когда он находился у себя дома.

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Кто такой Бедрос Киркоров? Бедрос Киркоров - болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и считает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

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