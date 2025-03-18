Кратко:
- От чего умер Бедрос Киркоров
- Где умер Бедрос Киркоров
18 марта стало известно о смерти отца путиниста и российского певца Филиппа Киркорова - Бедроса.
Об этом сам путинист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Позже стала известна причина смерти Киркорова, который любил Сталина и Путина, а также поддерживал нападение террористической России на Украину.
Оказалось, что Бедрос Киркоров скончался из-за остановки сердца. Об этом сообщила пропагандистскому РИА Новости представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская.
"Остановилось сердце", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о причине смерти артиста.
Еще летом украинофоб Киркоров обратился за помощью — сказал врачам, что у него болит сердце. Медики приехали к нему домой и госпитализировали. В больнице Бедроса обследовали и решили провести операцию для проверки кардиостимулятора. Его престарелому певцу установили в прошлом году, когда диагностировали у него ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.
В начале этого года пропагандистские телеграмм-каналы сообщали о том, что Бедрос Киркоров жаловался на сильную одышку. Врачи поставили ему "двустороннюю пневмонию" и откачали около литра воды из лёгких.
20 декабря 92-летний отец российского поп-короля попал в больницу в тяжёлом состоянии. Он жаловался на сильную одышку. Врачи поставили ему "двустороннюю пневмонию" и откачали около литра воды из лёгких.
Как стало известно позже, что артист умер у себя дома.
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Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.
Ранее также стало известно о том, что путинист Бедрос Киркоров оправдывал убийства мирного народа и называл Россию "Божьим государством".
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Кто такой Бедрос Киркоров?
Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.
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