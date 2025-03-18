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Умер Бедрос Киркоров: причина смерти и где его нашли

Алена Кюпели
18 марта 2025, 16:01обновлено 18 марта, 16:33
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Бедрос Киркоров скончался из-за перенесенного ранее ковида.
Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров
Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, instagram.com/bedroskirkorov

Кратко:

  • От чего умер Бедрос Киркоров
  • Где умер Бедрос Киркоров

18 марта стало известно о смерти отца путиниста и российского певца Филиппа Киркорова - Бедроса.

Об этом сам путинист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Позже стала известна причина смерти Киркорова, который любил Сталина и Путина, а также поддерживал нападение террористической России на Украину.

видео дня

Оказалось, что Бедрос Киркоров скончался из-за остановки сердца. Об этом сообщила пропагандистскому РИА Новости представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская.

"Остановилось сердце", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о причине смерти артиста.

Еще летом украинофоб Киркоров обратился за помощью — сказал врачам, что у него болит сердце. Медики приехали к нему домой и госпитализировали. В больнице Бедроса обследовали и решили провести операцию для проверки кардиостимулятора. Его престарелому певцу установили в прошлом году, когда диагностировали у него ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.

В начале этого года пропагандистские телеграмм-каналы сообщали о том, что Бедрос Киркоров жаловался на сильную одышку. Врачи поставили ему "двустороннюю пневмонию" и откачали около литра воды из лёгких.

20 декабря 92-летний отец российского поп-короля попал в больницу в тяжёлом состоянии. Он жаловался на сильную одышку. Врачи поставили ему "двустороннюю пневмонию" и откачали около литра воды из лёгких.

Как стало известно позже, что артист умер у себя дома.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

Ранее также стало известно о том, что путинист Бедрос Киркоров оправдывал убийства мирного народа и называл Россию "Божьим государством".

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Кто такой Бедрос Киркоров?

Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

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