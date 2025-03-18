"Украинцы пусть заткнут свои рты": что говорил Бедрос Киркоров о нападении РФ

Путинист Бедрос Киркоров оправдывал убийства мирного народа и называл Россию "Божьим государством".

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Бедрос Киркоров поддерживал войну и Путина / Коллаж Главред, фото Википедия, РИА Новости

Кратко:

Что говорил Бедрос Киркоров о войне

Как оправдывал действия России

Сегодня, 18 марта стало известно о смерти путиниста и отца такого же сына - Бедроса Киркорова.

Мужчина скончался в возрасте 92 лет у себя дома. Между тем, несмотря на свой почтенный возраст и то, что он родился в Болгарии, Киркоров поддерживал террориста Путина и всячески оправдывал его вторжение в мирную Украину.

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Так, одному из российских пропагандистских ресурсов Бедрос Киркоров говорил, что Крым - это "исконно русская земля".

"Я хочу сказать, что если бы Владимир Путин не был президентом, России было бы очень плохо. Благодаря Путину мы вернули Крым, потому что это исконно русская земля. Украинцы пусть заткнут свои рты, пусть сидят тихо. Они предали Россию. Отреклись от русского языка. Это неправильно", - заявлял престарелый путинист.

Путинист Киркоров с диктатором Путиным / Фото РИА Новости

Он также тогда добавил, что у террористической России якобы "были веские основания для начала войны по защите "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР". Он также добавлял, что полностью поддерживает нападение России на мирную Украину.

Кроме того, пропагандистский НТВ канал как-то публиковал слова Киркорова о Сталине. По словам певца, он испытывал симпатию к диктатору.

Он поддерживал войну в Украине, называя Россию "Божьим государством". "Вы пойдите в церковь российскую, вы почувствуете запах горящих свечей и запах русского православия. Именно с Богом Россия побеждала всегда. Победим и в этот раз", - оправдывал убийства России Киркоров.

Киркоров поддерживал войну в Украине / Фото Википедия

Кроме того, путинист получил награду из рук террориста Путина. Тогда он получил звание "Народный артист России". "Я очень тронут вашим вниманием, что мой скромный труд в течение 50 лет работы в России оценен так высоко", — сказал тогда Бедрос Киркоров, которого цитирует РИА Новости.

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Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что путинисту и украинофобу Бедросу Киркорову грозит тюремный срок за просроченные автомобильные штрафы.

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