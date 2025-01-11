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Киркоров не может стоять и ходить: путиниста отправили домой из реанимациии

Алена Кюпели
11 января 2025, 09:48
159
Киркоров попал в реанимацию с пневмонией и жидкостью в легких.
Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров находится в тяжелом состоянии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/

Кратко:

  • Что случилось с Киркоровым
  • Какой диагноз поставили ему врачи

Российские пропагандисты пишут о том, что 20 декабря 92-летний отец путиниста Киркорова попал в больницу в тяжёлом состоянии.

Как пишет пропагандистский телеграмм-канал Mash, Бедрос Киркоров жаловался на сильную одышку. Врачи поставили ему "двустороннюю пневмонию" и откачали около литра воды из лёгких.

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Оказалось, что после прошлой госпитализации он не соблюдал рекомендации врачей. Вместо этого доверился своей сиделке — та убедила его в эффективности тибетской медицины. "Травки, прогревания, массажи, пиявки постепенно ухудшали состояние Киркорова. Когда у него дома в декабре отключили тепло и он помёрз в квартире, певцу резко стало хуже", - пишут карманные журналисты Путина.

Позже стало известно, что в больнице его держали неделю, а на праздники отпустили домой — со строгим запретом на нетрадиционную медицину. "Сейчас Киркорову нужен постоянный уход, он не может стоять и ходить без опоры и посторонней помощи", - добавляют пропагандисты.

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Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Бедрос Киркоров?

Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

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