Путинист Филипп Киркоров попал в громкий скандал - что произошло

Отар Кушанашвили раскритиковал поведение Филиппа Киркорова.

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Филипп Киркоров попал в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Отар Кушанашвили нелестно отозвался о Киркорове

Ведущий не понимает его поведения

Российский ведущий и журналист Отар Кушанашвили высказал свое мнение о российском певце Филиппе Киркорове, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.

В подкасте "За деньги" Отар заявил, что Киркоров оскорбил его, когда у ведущего диагностировали четвертую стадию рака.

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"Он сидел напротив меня, я был на сцене. И он не встает, когда весь зал мне аплодировал. Я не ожидал, у меня слезы на глазах. Смотрю отчетливо: не встает Киркоров. Из-за обиды, что я саркастично и иронично о нем отзывался. Кто может так поступать?" — пожаловался Кушанашвили.

Также Отар сравнил Киркорова с его бывшей женой – российской певицей Аллой Пугачевой.

"Что касается Аллы Пугачевой, про которую хорошо сказал Валерий Сюткин: „Я помню ее как великую женщину и великую певицу. Все остальное — ее личное дело. Поэтому закройте рты". Что касается Аллы Пугачевой… Она человек с большим сердцем. А у того миллиметровое сердце", — добавил ведущий.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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