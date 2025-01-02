Путинист Филипп Киркоров попал в громкий скандал - что произошло

Кратко:
- Отар Кушанашвили нелестно отозвался о Киркорове
- Ведущий не понимает его поведения
Российский ведущий и журналист Отар Кушанашвили высказал свое мнение о российском певце Филиппе Киркорове, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.
В подкасте "За деньги" Отар заявил, что Киркоров оскорбил его, когда у ведущего диагностировали четвертую стадию рака.
"Он сидел напротив меня, я был на сцене. И он не встает, когда весь зал мне аплодировал. Я не ожидал, у меня слезы на глазах. Смотрю отчетливо: не встает Киркоров. Из-за обиды, что я саркастично и иронично о нем отзывался. Кто может так поступать?" — пожаловался Кушанашвили.
Также Отар сравнил Киркорова с его бывшей женой – российской певицей Аллой Пугачевой.
"Что касается Аллы Пугачевой, про которую хорошо сказал Валерий Сюткин: „Я помню ее как великую женщину и великую певицу. Все остальное — ее личное дело. Поэтому закройте рты". Что касается Аллы Пугачевой… Она человек с большим сердцем. А у того миллиметровое сердце", — добавил ведущий.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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