Алла Пугачева показала свое лицо вблизи - россияне заныли за певицей

Вы узнаете:
- Алла Пугачева опубликовала новогоднее поздравление
- Что написали подписчики певицы
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта, показала свое лицо вблизи.
На своей странице в Instagram певица опубликовала новое видео, в котором поздравила всех с Новым годом.
"С Новым годом", – сказала Пугачева.
Певица прикрыла лицо вуалью, которая была украшена черными крупными цветами, а на фоне играла музыка.
Подписчики звезды написали много комплиментов в комментариях, а некоторые россияне даже признались, что скучают по ней.
"С Новым годом, наша великолепная Алла Борисовна. Вас так не хватает в России";
"Алла - это честь, совесть, талант и красота";
"Прекрасна! Я Вами восхищаюсь! Вы мой кумир! С Новым годом, дорогая Алла Борисовна!" - отметили поклонники.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.
А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.
Вас может заинтересовать:
- Предательница Лолита призналась в своем бегстве из РФ - что случилось
- Путинист Филипп Киркоров сделал ошарашивающее заявление о своей дочери
- "Даже и не собирался": украинский ведущий высказался о Владе Яме
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред