Алла Пугачева показала свое лицо вблизи - россияне заныли за певицей

Алла Пугачева покорила поклонников своим свежим видом.

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Алла Пугачева поздравила с Новым годам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

Алла Пугачева опубликовала новогоднее поздравление

Что написали подписчики певицы

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта, показала свое лицо вблизи.

На своей странице в Instagram певица опубликовала новое видео, в котором поздравила всех с Новым годом.

видео дня

"С Новым годом", – сказала Пугачева.

Певица прикрыла лицо вуалью, которая была украшена черными крупными цветами, а на фоне играла музыка.

Подписчики звезды написали много комплиментов в комментариях, а некоторые россияне даже признались, что скучают по ней.

"С Новым годом, наша великолепная Алла Борисовна. Вас так не хватает в России";

"Алла - это честь, совесть, талант и красота";

"Прекрасна! Я Вами восхищаюсь! Вы мой кумир! С Новым годом, дорогая Алла Борисовна!" - отметили поклонники.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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