Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца - Бедроса Киркорова.

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Умер Бедрос Киркоров / Коллаж Гларед, фото РосСМИ

Кратко:

Как стало известно о смерти Бедроса Киркорова

Что написал Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова.

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

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На момент смерти мужчине было 92 года.

Еще летом украинофоб Киркоров обратился за помощью — сказал врачам, что у него болит сердце. Медики приехали к нему домой и госпитализировали. В больнице Бедроса обследовали и решили провести операцию для проверки кардиостимулятора. Его престарелому певцу установили в прошлом году, когда диагностировали у него ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.

Киркоров умер в возрасте 92 лет / Фото Пятый канал

В начале этого года пропагандистские телеграмм-каналы сообщали о том, что Бедрос Киркоров жаловался на сильную одышку. Врачи поставили ему "двустороннюю пневмонию" и откачали около литра воды из лёгких.

Позже стало известно, что в больнице его держали неделю, а на праздники отпустили домой — со строгим запретом на нетрадиционную медицину. "Сейчас Киркорову нужен постоянный уход, он не может стоять и ходить без опоры и посторонней помощи", - добавляют пропагандисты.

В 2021-м мужчина перенёс коронавирус. В начале декабря того же года был госпитализирован с пневмотораксом.

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Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что путинисту и украинофобу Бедросу Киркорову грозит тюремный срок за просроченные автомобильные штрафы.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров нашел новую подругу. Ей стала Марго Овсянникова, экс-участница "Дома-2" и блогер. Девушка родом из Макеевки и ее страница в Инстаграм переполнена снимками и видео с Киркоровым.

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Кто такой Бедрос Киркоров? Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

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