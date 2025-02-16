Путинист Филипп Киркоров решил "добить" предательницу Лолиту - причина

Филипп Киркоров может ставить палки в колеса Лолите.

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Филипп Киркоров начал борьбу с Лолитой Милявской / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская, Филипп Киркоров

Кратко:

У Лолиты Милявской срываются концерты

Филипп Киркоров устраняет конкурентку Лолиту

Российский певец-путинист Юрий Лоза предположил, что Филипп Киркоров срывает концерты певице Лолиты Милявской из- за конкуренции. Напомним, Киркоров и Лолита поддерживают террористическое вторжение РФ в Украину.

Как рассказал Лоза пропагандистским росСМИ, именно из-за Киркорова массово отменяются концерты предательницы.

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"Шоу-бизнес, кто плохо разбирается в этой индустрии, — это очень жестокая сфера. И здесь любые методы, даже, возможно, противозаконные, допустимы для того, чтобы сохранить свое чистое имя, опорочить другого и предстать перед публикой и людьми в более выгодном свете", — заявил путинист.

Также Лоза уточнил, что сам он никогда таким не занимался, а вот в совести Киркорова усомнился.

"Возможно, Киркоров так боится конкуренции Лолиты Милявской, что я допускаю его участие в том, что он закрывает ей путь на сцену. Но когда у артиста есть целая армия поклонников, он при желании сможет организовать концерт в любом месте в любое время. Главное, чтобы люди к нему пришли", — подытожил певец.

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Лолита Милявская - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, Лолита Милявская рассказала, что ей хотели сорвать концерт в стране-оккупанте. Певица обвиняет во всем некую "русскую общину", которая, по словам Лолиты, публикует нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других.

А также ранее путинистка Лолита сообщила о своей полосе неудач. Певица болела, а также выбила во время концерта зуб микрофоном. Предательница подчеркнула, что это профессиональная болезнь и через это все проходят.

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Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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