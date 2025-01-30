Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Путиниста Филиппа Киркорова убирают в РФ - причина

Элина Чигис
30 января 2025, 22:43
92
Филипп Киркоров опять имеет проблемы в РФ.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров оскандалился / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Филипп Киркоров выступил на корпоративе в США
  • Путиниста предлагают запретить в РФ

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и даже ездил на временно оккупированный украинский Донбасс развлекать оккупантов, попал в неприятности из-за выступления в США.

Как сообщают российские пропагандисты, движение "Ветераны России" предложило запретить путинисту выступать в стране-оккупанте, если он снова не отправится с концертами в Донбасс.

видео дня

"Мы просим, чтобы до тех пор, пока Киркоров не даст концерты в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе, не посетит госпитали и не окажет реальную помощь раненым бойцам, его гастрольная деятельность в России была приостановлена", — написали росСМИ.

Напомним, любитель диктатора Путина выступил в США на свадьбе, где также выступала и Кристина Орбакайте, которая ранее отказалась от концертов в РФ.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп оговорился о разговоре с Путиным на фоне авиакатастрофы в США

Трамп оговорился о разговоре с Путиным на фоне авиакатастрофы в США

22:52Мир
Зеленский провел "долгий разговор" с Будановым: "Важно действовать активно"

Зеленский провел "долгий разговор" с Будановым: "Важно действовать активно"

22:03Украина
Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

21:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В семье не будет проблем: что нужно выставить за порог 30 января - приметы

В семье не будет проблем: что нужно выставить за порог 30 января - приметы

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Новая буря приближается к Украине: какой будет ее мощность

Новая буря приближается к Украине: какой будет ее мощность

Последние новости

23:12

"Взвешенная цифра": активист раскрыл количество СОЧ в Украине

22:52

Трамп оговорился о разговоре с Путиным на фоне авиакатастрофы в США

22:43

Путиниста Филиппа Киркорова убирают в РФ - причина

22:30

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел приехала в РФ

22:10

Путиниста Никиту Джигурду наказали в Украине - детали

В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - ОмельченкоВ случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко
22:03

Зеленский провел "долгий разговор" с Будановым: "Важно действовать активно"

21:32

Евровидение-2025: кто победит на Нацотборе - прогноз букмекеров

21:22

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

21:19

"80% случаев - провал": философ сказал, почему перемирие не гарантирует конец войныВидео

Реклама
20:41

Спустя 18 часов тело нашли на уровне подвала: в Сумах погибла мама раненой девочкиФото

20:28

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

20:09

"Патриарх украинской хореографии": в 99 лет умер народный артист

20:00

"Сармат" не летает, РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

19:50

Леся Никитюк откровенно призналась, почему ушла из шоу "Хто зверху?"

19:10

Как Панцирь-C1 оказался провалом для РФмнение

19:02

Как убрать весь дом за один день: гениально простая схема

18:58

Якобы планировал госпереворот: Словакия депортирует украинца

18:46

Евровидение-2025: где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение

18:32

Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд

18:11

Найдется в холодильнике: как быстро восполнить железо в организме - диетолог

Реклама
18:10

Штраф за отказ от ВВК: у Зеленского объяснили, что ждет ограниченно годных

17:43

РФ бьет по Украине "Шахедами" с новой "начинкой": Ермак предупредил об опасности

17:34

В Сумах сильно увеличилось количество погибших: как сейчас выглядит разрушенный домФото

17:04

Кто не является призраком: надо найти ответ в загадке за 5 секунд

17:03

Никакого уксуса: как пробить засор в раковине за 5 минут

16:54

Не только для защиты: зачем вешают полотенце на крест

16:51

Заглотила голову: гигантская рыба напала на россиянку в китайском аквариумеВидео

16:34

Акцент на "спецконтингент": ГУР раскрыло планы РФ по мобилизации на 2025 год

16:10

Не день и не два: сколько можно хранить майонез - большинство не догадывается

15:58

Трамп "задушит" Путина эмбарго: эксперт о сценарии принуждения РФ к миру

15:47

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

15:25

"Мир через силу": принято важное решение по войне в Украине - ПАСЕ

15:19

США отдадут инициативу, поддержка Украины миром резко изменится - МорозовВидео

15:10

"Украина – вымышленное государство": в МИД ответили пророссийскому Джорджеску

14:51

"Злая, жесткая": Настя Приходько рассказала, какой увидела Юлию Тимошенко

14:40

Большая загадка для человечества: зачем ученые исследуют Луну

13:57

Войска стран НАТО могут ввести в Украину в ответ на обострение РФ – прогнозВидео

13:56

ВСУ пошли вперед в Курской области: ISW подтвердили продвижение украинцев

13:51

Упражнение на 5 минут: как поднять самооценку самостоятельно без психологаВидео

13:33

Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

Реклама
13:31

Попыткой оправдать сына Порошенко, его адвокат лишь признал, что тот уклонист - эксперт

13:25

"Важно быть на одной волне": Анна Кошмал заговорила о своем таинственном муже

12:44

Дроны взорвали оборудование НПЗ: детали мощных прилетов под Ростовом

12:36

В Румынии звучала воздушная тревога: в воздух подняли авиацию - какая причина

12:33

У многих размещен неправильно: где должен стоять холодильник

12:30

"Какое отбитое": Потап разъярил поклонников своим поступком - что произошло

12:19

Не слипаются и не развариваются: как выбрать макароны твердых сортов

12:12

Впервые за долгое время: Светлана Лобода вернулась в Украину

12:09

Морозы ударят в Украине: синоптик назвала точную дату

12:00

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять