Путиниста Филиппа Киркорова убирают в РФ - причина

Филипп Киркоров опять имеет проблемы в РФ.

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Филипп Киркоров оскандалился / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

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Филипп Киркоров выступил на корпоративе в США

Путиниста предлагают запретить в РФ

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и даже ездил на временно оккупированный украинский Донбасс развлекать оккупантов, попал в неприятности из-за выступления в США.

Как сообщают российские пропагандисты, движение "Ветераны России" предложило запретить путинисту выступать в стране-оккупанте, если он снова не отправится с концертами в Донбасс.

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"Мы просим, чтобы до тех пор, пока Киркоров не даст концерты в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе, не посетит госпитали и не окажет реальную помощь раненым бойцам, его гастрольная деятельность в России была приостановлена", — написали росСМИ.

Напомним, любитель диктатора Путина выступил в США на свадьбе, где также выступала и Кристина Орбакайте, которая ранее отказалась от концертов в РФ.

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Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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