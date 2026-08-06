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Как часто нужно чистить бойлер: точные сроки и правила профилактики

Марина Иваненко
6 августа 2026, 05:25
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Чистка бойлера помогает снизить потребление электроэнергии и продлить срок службы оборудования. Регулярное удаление накипи защищает ТЭН от перегрева.
Как часто нужно чистить бойлер
Как часто нужно чистить бойлер / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

  • Как часто нужно чистить бойлер
  • Чем опасен накипь на ТЭНе
  • Какие признаки указывают на неисправность

Многие владельцы бойлеров вспоминают об их обслуживании только тогда, когда водонагреватель начинает работать со сбоями или вообще перестает включаться. Однако регулярная профилактика позволяет не только продлить срок службы техники, но и снизить потребление электроэнергии, а также избежать дорогостоящего ремонта. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает городской портал Тернополя 0352.ua, отсутствие своевременной очистки приводит к накоплению накипи на нагревательном элементе, увеличению расхода электроэнергии и преждевременному износу внутренних деталей бойлера.

видео дня

Как часто нужно чистить бойлер, чтобы не переплачивать за свет

Специалисты рекомендуют проводить профилактическую очистку не реже одного раза в год. Если в вашем регионе жесткая вода, обслуживать водонагреватель желательно каждые 6–9 месяцев.

Регулярная очистка помогает своевременно удалять накипь, проверять состояние внутренних элементов и значительно снижает риск серьезных неисправностей.

Из-за этой проблемы бойлер расходует больше электроэнергии

Во время нагрева воды на поверхности ТЭНа постепенно скапливается известковый налет. Он действует как теплоизоляционный слой, из-за чего нагревательному элементу приходится работать дольше, чтобы нагреть воду до нужной температуры.

В результате бойлер потребляет больше электроэнергии, счета за коммунальные услуги растут, а перегретый ТЭН может преждевременно выйти из строя.

Видео о том, как правильно сливать воду из бойлера, можно посмотреть здесь:

Об этой детали забывает большинство владельцев бойлеров

Во время каждого технического обслуживания необходимо проверять состояние магниевого анода. Именно он защищает внутреннюю поверхность бака от коррозии, принимая на себя воздействие солей и минералов, содержащихся в воде.

В зависимости от качества воды и интенсивности использования бойлера магниевый анод рекомендуется заменять примерно раз в один-два года.

Эти признаки свидетельствуют о том, что бойлер уже нуждается в очистке

Не стоит ждать, пока водонагреватель перестанет работать. О необходимости технического обслуживания могут сигнализировать несколько характерных симптомов:

  • бойлер начал шуметь или потрескивать во время нагрева;
  • вода нагревается значительно дольше, чем раньше;
  • температура горячей воды постоянно меняется;
  • заметно увеличилось потребление электроэнергии;
  • из крана течет мутная или ржавая горячая вода.

При наличии необходимых навыков очистить бойлер от накипи можно самостоятельно, предварительно отключив его от электросети и полностью слив воду. Если же водонагреватель находится на гарантии или у вас нет достаточного опыта, безопаснее обратиться к сервисному мастеру.

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Об источнике: 0352.ua

0352.ua - ведущий городской интернет-портал Тернополя, названный в честь телефонного кода города. Ресурс освещает главные новости и события Тернопольщины, предлагает справочник местных предприятий, афишу мероприятий, объявления и полезные бытовые советы для горожан.

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