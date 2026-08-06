После атаки дронов в Ярославле горит один из пяти крупнейших НПЗ России

Предприятие мощностью около 15 млн тонн нефти в год загорелось после ночной атаки беспилотников. Выезд из города в сторону Москвы перекрывали.

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ЯНОС входит в пятерку крупнейших НПЗ России / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Губернатор подтвердил атаку БПЛА по Ярославлю

Очевидцы сообщали о взрывах и двух столбах дыма

Завод горит уже в седьмой раз за 2026 год

В ночь на 6 августа в Ярославской области РФ прогремели взрывы. Губернатор области Михаил Евраев сообщал об атаках БПЛА в Ярославле и о перекрытии выезда из города в сторону Москвы. Очевидцы публиковали кадры со звуками взрывов и двумя столбами темного дыма.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, одно из возгораний произошло на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС", другой пожар пока не геолоцирован.

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t.me/astrapress

Смотрите виде - В Ярославле горит НПЗ:

Пятерка крупнейших НПЗ и совместный актив "Роснефти" и "Газпрома"

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") перерабатывает порядка 15 млн тонн нефти в год и входит в пятерку крупнейших профильных предприятий России. Ассортимент включает автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы и топочный мазут.

Площадка остается основным перерабатывающим активом вертикально интегрированной компании ПАО "НГК "Славнефть"". Ее 99,7% акций на паритетных началах контролируют ПАО "НК "Роснефть"" и ПАО "Газпром".

Не менее шести пожаров с начала года

Завод неоднократно становился целью украинских ударов и в 2026 году загорался как минимум шесть раз до нынешнего инцидента: 16 июля, 6 июля, 22 мая, 8 мая, 26 апреля и 28 марта.

Атаки по РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

В ночь на 4 июля дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы с Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries Красный Бор.

В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

НПЗ в России / инфографика: Главред

Украина готовит дроны с дальностью полета до 10 000 км

Дальность полета украинских дальнобойных дронов увеличится более чем в три раза за два года - с нынешних 3000 до 10 тысяч километров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

По словам президента, украинская беспилотная программа переходит на новый этап развития.

"Итак, что очень важно сейчас: у нас есть дроны с дальностью полета 3000 с лишним километров. А в этом году у нас будут дроны с дальностью полета 4000 километров, в следующем году - от 5 до 10 тысяч", - заявил президент.

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Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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