Многочисленные прилеты и пожары: в РФ один из крупнейших НПЗ атаковали дроны

Это один из крупнейших заводов в России, способный перерабатывать более 15 млн тонн нефти в год.

В РФ атакован один из крупнейших НПЗ:

Кратко:

Дроны атаковали российский город Ярославль

Под ударом — один из крупнейших НПЗ России

На территории зафиксированы многочисленные попадания и пожары

В ночь на субботу, 28 марта, неизвестные беспилотники нанесли массированный удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в городе Ярославль.

После чего на территории предприятия вспыхнули масштабные пожары. Об этом сообщают сообщество "КиберБорошно" и мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.

Отмечается, что по объекту было зафиксировано несколько попаданий дронов, после чего на территории вспыхнули пожары.

Официальные власти РФ традиционно сдержанно комментируют подобные инциденты. В то же время губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в области в ночь на 28 марта якобы отразили атаку более 30 БПЛА. Кроме того, по его словам, поздно вечером 27 марта в аэропорту Ярославля вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Аналитики украинского OSINT-сообщества"КиберБорошно" выяснили, что дроны летели не по прямому маршруту, а прилетели с северо-западной стороны, пролетев через весь город. Такая траектория могла быть выбрана для обхода российской противовоздушной обороны.

По их информации, огонь охватил как минимум три локации на территории завода, среди них:

технологическая установка или эстакада: сердце перерабатывающего процесса;

район производственной установки: критический узел для создания топлива;

резервуарный парк: место хранения готовой продукции и промежуточных компонентов.

В настоящее время информация о последствиях атаки и масштабах повреждений уточняется.

Что известно о Ярославском НПЗ

Ярославский нефтеперерабатывающий завод, известный также как "Славнефть-ЯНОС", является одним из крупнейших и стратегически важных нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Он расположен в городе Ярославль, примерно в 250 км от Москвы и более чем в 700 км от украинской границы, что долгое время считалось безопасным для российской инфраструктуры. По масштабам производства завод занимает шестое место среди нефтеперерабатывающих предприятий страны.

Предприятие работает с 1961 года и принадлежит компании "Славнефть". Его оборудование позволяет осуществлять глубокую переработку нефти с годовой мощностью более 15 млн тонн, что составляет примерно 300 тысяч баррелей в сутки. Завод обеспечивает топливом как гражданский рынок, так и российскую армию. Это ключевой поставщик топлива для центральных регионов России и столицы — Москвы.

Удары по РФ — последние новости

Напомним, как писал Главред, ночью на 23 марта Ленинградскую область страны-агрессора Российской Федерации атаковали дроны. В порту Приморска вспыхнул пожар. Это крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.

Кроме того, в ночь на 19 марта Ставропольский край РФ подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. Под ударом оказалось одно из крупнейших в мире предприятий-производителей удобрений — Невинномиский "Азот".

Также ночью 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

