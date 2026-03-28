Многочисленные прилеты и пожары: в РФ один из крупнейших НПЗ атаковали дроны

Инна Ковенько
28 марта 2026, 09:44
Это один из крупнейших заводов в России, способный перерабатывать более 15 млн тонн нефти в год.
В РФ подвергся нападению один из крупнейших НПЗ:
В РФ атакован один из крупнейших НПЗ: / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, скриншот

  • Дроны атаковали российский город Ярославль
  • Под ударом — один из крупнейших НПЗ России
  • На территории зафиксированы многочисленные попадания и пожары

В ночь на субботу, 28 марта, неизвестные беспилотники нанесли массированный удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в городе Ярославль.

После чего на территории предприятия вспыхнули масштабные пожары. Об этом сообщают сообщество "КиберБорошно" и мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.

Отмечается, что по объекту было зафиксировано несколько попаданий дронов, после чего на территории вспыхнули пожары.

Официальные власти РФ традиционно сдержанно комментируют подобные инциденты. В то же время губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в области в ночь на 28 марта якобы отразили атаку более 30 БПЛА. Кроме того, по его словам, поздно вечером 27 марта в аэропорту Ярославля вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Аналитики украинского OSINT-сообщества"КиберБорошно" выяснили, что дроны летели не по прямому маршруту, а прилетели с северо-западной стороны, пролетев через весь город. Такая траектория могла быть выбрана для обхода российской противовоздушной обороны.

По их информации, огонь охватил как минимум три локации на территории завода, среди них:

  • технологическая установка или эстакада: сердце перерабатывающего процесса;
  • район производственной установки: критический узел для создания топлива;
  • резервуарный парк: место хранения готовой продукции и промежуточных компонентов.

В настоящее время информация о последствиях атаки и масштабах повреждений уточняется.

Что известно о Ярославском НПЗ

Ярославский нефтеперерабатывающий завод, известный также как "Славнефть-ЯНОС", является одним из крупнейших и стратегически важных нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Он расположен в городе Ярославль, примерно в 250 км от Москвы и более чем в 700 км от украинской границы, что долгое время считалось безопасным для российской инфраструктуры. По масштабам производства завод занимает шестое место среди нефтеперерабатывающих предприятий страны.

Предприятие работает с 1961 года и принадлежит компании "Славнефть". Его оборудование позволяет осуществлять глубокую переработку нефти с годовой мощностью более 15 млн тонн, что составляет примерно 300 тысяч баррелей в сутки. Завод обеспечивает топливом как гражданский рынок, так и российскую армию. Это ключевой поставщик топлива для центральных регионов России и столицы — Москвы.

Удары по РФ — последние новости

Напомним, как писал Главред, ночью на 23 марта Ленинградскую область страны-агрессора Российской Федерации атаковали дроны. В порту Приморска вспыхнул пожар. Это крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.

Кроме того, в ночь на 19 марта Ставропольский край РФ подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. Под ударом оказалось одно из крупнейших в мире предприятий-производителей удобрений — Невинномиский "Азот".

Также ночью 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России, НПЗ / Инфографика: Главред

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Россияне продвинулись на новом участке фронта: где оккупанты имеют успехи

Россияне продвинулись на новом участке фронта: где оккупанты имеют успехи

Многочисленные прилеты и пожары: в РФ один из крупнейших НПЗ атаковали дроны

Многочисленные прилеты и пожары: в РФ один из крупнейших НПЗ атаковали дроны

Реклама

