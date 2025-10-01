Вспыхнул без атаки: в РФ масштабный пожар на одном из важных объектов Путина

Черный столб дыма над НПЗ виднеется из многих районов города.

Утро в российском Ярославле началось с масштабного пожара / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Главное:

В России возник пожар на одном из ключевых НПЗ

Местные власти отрицают причастность украинских дронов к инциденту

1 октября в Ярославле, что в стране-агрессоре России, вспыхнул масштабный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили российские паблики и местные власти.

Россияне, проживающие в городе, заявили, что в районе Московского проспекта в небе поднялся столб густого черного дыма, а на территории НПЗ видно издалека возгорание.

Что произошло на Ново-Ярославском НПЗ

МЧС России сообщило, что сигнал о пожаре поступил еще около половины 7 утра по местному времени. В то же время губернатор области Михаил Евраев утверждает, что инцидент на НПЗ никак не связан с атакой дронов, а "имеет техногенный характер".

"Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар имеет техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его ликвидацией", - написал он.

Смотрите видео последствий пожара на НПЗ:

Что известно о НПЗ, на котором возник пожар

Ново-Ярославский НПЗ - это нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Как инциденты на НПЗ влияют на ситуацию в РФ - мнение эксперта

Главред писал, что в последнее время большинство инцидентов на НПЗ России случаются после атак украинских дронов. Почти каждую ночь там раздаются взрывы. Такая динамика ударов Украины является довольно неплохой, поэтому, как отметил экономический эксперт Тарас Загородний, через несколько месяцев ситуация в РФ станет критической.

Пожары на важных объектах России - последние новости

Недавно из-за атаки беспилотников-камикадзе на Саратов, который находится более чем в 450 км от украинской границы, возник пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее также стало известно, что в России прогремели взрывы и возник пожар после того, как дроны атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский НПЗ.

Напомним, Главред писал, что неизвестные дроны атаковали и нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим" в Салавате в российском Башкортостане. На месте возник пожар.

