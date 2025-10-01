Укр
Читать на украинском
"Кнут" для Путина: президент Финляндии рассказал о стратегии Трампа в отношении РФ

Анна Ярославская
1 октября 2025, 09:27
Александр Стубб призвал сторонников Украины запастись терпением.
Александр Стубб, Дональд Трамп
Александр Стубб спрогнозировал действия Трампа в отношении Путина / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы:

  • Стубб уверен, что Трамп со временем усилит давление на Путина
  • США перейдут от политики "пряника" к "кнуту"
  • Стубб пошутил, что у Трампа "14 клюшек в сумке", намекая на разные инструменты влияния

Президент Финляндии Александр Стубб уверен, что президент США Дональд Трамп усилит давление на главу РФ Владимира Путина и перейдет от политики "пряника" к "кнуту".

Политик считает, что это всего лишь вопрос времени, когда США ударят по Путину там, где ему будет действительно больно.

"Увидев, что пряники редко работают с россиянами, он перешел к стадии кнута. Теперь вопрос лишь в том, насколько большим будет этот кнут", – сказал Стубб во время общения с журналистами Politico в Хельсинки.

На вопрос, что именно может стать тем "кнутом" для Путина, Стубб пошутил, что это может быть "клюшка", намекая, что в арсенале Трампа есть много инструментов влияния.

"Президент Трамп работает если не круглосуточно, то ежедневно над тем, чтобы закончить войну. У него в сумке 14 клюшек", – сказал Стубб.

Среди возможных вариантов давления на Путина рассматриваются: более жесткие санкции, включая вторичные, повышение тарифов и даже более активное использование американского оружия для далекобойных ударов по территории России.

"Не обязательно читать "Искусство сделки", чтобы понять, как президент Трамп ведет переговоры. Это нетрадиционный, но результативный стиль", – добавил Стубб.

Президент Финляндии Стубб призвал сторонников Украины запастись терпением.

Издание отмечает, что оценка финского президента контрастирует со скептицизмом, царящим в некоторых европейских столицах, где публичную критику Путина со стороны Трампа расценили как пустые заявления. В то же время Стубб, который наладил личный контакт с президентом США благодаря общей любви к гольфу, имеет больше доверия в отношении толкования его намерений.

Позиция США в отношении войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по войне в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории.

Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что страна-агрессор РФ не выигрывает в войне в Украине. Иначе она уже была бы в Киеве, Одессе и за Днепром.

Келлог также сообщил, что Трамп разрешил Украине наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности американского производства по целям на территории страны-агрессора России. Некоторые удары потребуют дополнительного одобрения со стороны.

Попытки Трампа остановить войну провалились: мнение эксперта

Дипломат, научный сотрудник Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Фредрик Весслау считает, что попытки Трампа остановить войну в Украине провалились. Хотя произошло это не из-за недостатка попыток, а из-за российского диктатора Путина.

"Теперь, похоже, президент США с опозданием осознал, что его усилия ни к чему не привели из-за самого Путина", - написал Весслау в статье для Politico.

Он напомнил, что на прошлой неделе Трамп выразил своё недовольство, написав в Truth Social , что Россия — "бумажный тигр" и что Украина может вернуть себе все захваченные ею территории. Впрочем, пока неясно, готов ли Трамп подкрепить эти необычайно резкие слова реальными действиями.

"Пока его попытки добиться прекращения огня лишь отдаляют мир. Это связано с тем, что, по какой-то причине, Трамп совершенно не желает оказывать давление на Россию", - подчеркнул Весслау.

О персоне: Фредрик Весслау

Фредрик Весслау — научный сотрудник Стокгольмского центра восточноевропейских исследований и старший советник Rasmussen Global, передает Sceeus.

Участвовал в работе ООН, ЕС и ОБСЕ в зонах конфликтов: Косово, Южный Кавказ, Судан и Южный Судан.

До декабря 2022 года - заместитель главы Миссии ЕС по консультированию в Украине (EUAM).

Был директором программы "Wider Europe" в Европейском совете по международным отношениям (ECFR).

Автор книги The Political Adviser’s Handbook — практика и руководство для политических советников и сотрудников, работающих в зонах кризисов.

Образование: имеет степени магистра Колумбийского университета и Института политических исследований в Париже, а также степень бакалавра Лондонской школы экономики.

