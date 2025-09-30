Укр
Попытки Трампа остановить войну в Украине провалились: как изменить ситуацию

Анна Ярославская
30 сентября 2025, 11:15
Фредрик Весслау уверен, что Запад должен "закрутить гайки" Путину.
Трамп, Путин
Трамп избегает давления на Россию, его угрозы оказались пустыми / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы:

  • Попытки Трампа остановить войну провалились
  • Путин не заинтересован в перемирии и рассчитывает измучить Украину
  • Трамп избегает давления на РФ, но США должны "закрутить гайки"

Попытки президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине провалились. Хотя произошло это не из-за недостатка попыток: с начала года глава Белого дома как минимум семь раз разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, пять раз отправлял своего специального представителя Стива Уиткоффа на встречу с российским лидером и организовал роскошный саммит с красной дорожкой на Аляске, но все это оказалось тщетным. Об этом пишет дипломат, научный сотрудник Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Фредрик Весслау в статье для Politico.

"Теперь, похоже, президент США с опозданием осознал, что его усилия ни к чему не привели из-за самого Путина", - считает эксперт.

Весслау напомнил, что на прошлой неделе Трамп выразил своё недовольство, написав в Truth Social , что Россия — "бумажный тигр" и что Украина может вернуть себе все захваченные ею территории. Впрочем, пока неясно, готов ли Трамп подкрепить эти необычайно резкие слова реальными действиями.

"Пока его попытки добиться прекращения огня лишь отдаляют мир. Это связано с тем, что, по какой-то причине, Трамп совершенно не желает оказывать давление на Россию", - подчеркнул Весслау.

По мнению дипломата, если Москва проверяет реакцию Трампа, она наверняка должна быть довольна. Трамп неоднократно угрожал санкциями против России, но эти угрозы оказались пустыми. В то же время Москва видит, как американский лидер уклоняется от оказания реального давления, и и мастерски эксплуатирует эту слабость.

Чего добивается Путин

Весслау считает, что Путин мало заинтересован в прекращении огня. Он считает, что его войска медленно, но верно изматывают оборону Украины, и что поддержка Киева Западом со временем ослабеет. Он считает, что Россия в конечном итоге добьётся своих целей на поле боя, несмотря на высокие человеческие и материальные потери. Путин уверен: если сделка будет заключена, то чем дольше он продержится, тем выгоднее будут условия.

"Если Трамп серьёзно настроен на прекращение огня, ему нужно наконец-то закрутить гайки в отношении России, чтобы изменить расчёты Москвы. Путину нужно дать понять, что прекращение огня принесёт ему больше пользы, чем война. И, обостряя ситуацию таким образом, Трамп мог бы добиться деэскалации", - уверен дипломат.

Какие действия должен предпринять Запад

  • ввести жёсткие санкции на экспорт энергоносителей и в отношении российского теневого флота;
  • арестовать замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов евро;
  • военная помощь Украине должна увеличиться как количественно, так и качественно. Необходимо дальнобойное оружие и разрешение его применять против военных целей на территории России;
  • Европа и США должны развернуть операцию по патрулированию воздушного пространства на западе Украины — еще до прекращения огня.
  • союзники по НАТО должны направить в Украину войска для выполнения небоевых вспомогательных задач, таких как обучение, разведка и логистика, что продемонстрирует их готовность вложить больше средств в эту игру.

"Подобные меры стали бы мощным сигналом для Москвы о том, что США и Европа готовы усилить давление на Россию, и этого может быть достаточно, чтобы побудить Путина пойти на прекращение огня", - резюмировал Весслау.

Позиция США в отношении войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по войне в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории.

Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что страна-агрессор РФ не выигрывает в войне в Украине. Иначе она уже была бы в Киеве, Одессе и за Днепром.

Келлог также сообщил, что Трамп разрешил Украине наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности американского производства по целям на территории страны-агрессора России. Некоторые удары потребуют дополнительного одобрения со стороны.

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что война в Украине не может закончиться путем боевых действий - она завершится дипломатией.

Когда Украина сможет вернуть границы 1991 года: мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что Украина может вернуть себе границы 1991 года в течение четырех лет.

По его словам, восстановление границ возможно при каденции Трампа, а нынешний президент США пробудет у власти до 2029 года.

"Да, это [возвращение к границам 1991 года] можно сделать в ближайшие четыре года", - сказал Загородний в интервью Главреду

По словам эксперта, все упирается в нефть и газ.

О персоне: Фредрик Весслау

Фредрик Весслау — научный сотрудник Стокгольмского центра восточноевропейских исследований и старший советник Rasmussen Global, передает Sceeus.

Участвовал в работе ООН, ЕС и ОБСЕ в зонах конфликтов: Косово, Южный Кавказ, Судан и Южный Судан.

До декабря 2022 года - заместитель главы Миссии ЕС по консультированию в Украине (EUAM).

Был директором программы "Wider Europe" в Европейском совете по международным отношениям (ECFR).

Автор книги The Political Adviser’s Handbook — практика и руководство для политических советников и сотрудников, работающих в зонах кризисов.

Образование: имеет степени магистра Колумбийского университета и Института политических исследований в Париже, а также степень бакалавра Лондонской школы экономики.

