Терпение Трампа не безгранично: Рубио назвал путь к завершению войны в Украине

Анна Ярославская
24 сентября 2025, 07:50
США по-прежнему привержены мирному урегулированию, но всему наступает конец.
Рубио, Трамп, Путин
Рубио считает, что война в Украине должна закончиться дипломатией / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главные тезисы Рубио:

  • Война закончится дипломатией
  • Нынешняя ситуация ведет к эскалации конфликта
  • Терпение Трампа может лопнуть и он введет санкции против РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что война в Украине не может закончиться путем боевых действий - она завершится дипломатией.

По его словам, чем больше длится война России и Украины, тем больше теряется жизней.

"Мы видим даже вероятность эскалации. За последние несколько дней мы видели рекордное количество ударов и также мы видим задействование дронов. Президент не раз заявлял, что есть возможность наложить дополнительные санкции на РФ, если будет необходимо", - сказал Рубио на заседании Совета Безопасности ООН.

Рубио добавил, что эта война должна закончиться как можно скорее.

"Если этого не произойдет, президент Дональд Трамп будет принимать меры, чтобы в дальнейшем эта агрессия дорого стоила", - отметил госсекретарь США.

По его словам, война между РФ и Украиной оказалась чрезвычайно сложным вызовом. В частности, Трамп вместе с командой упорно работали над урегулированием, потратив много времени и энергии. Он призвал страны-члены ООН сделать все, чтобы помочь закончить конфликт.

Терпение Трампа не безгранично

Госсекретарь США также заявил, что терпение президента США Дональда Трампа не безгранично и у него есть возможность ввести санкции против РФ, которых он пока что избегал. Однако нынешняя ситуация идет к более глубокой эскалации конфликта.

"Сейчас мы также наблюдаем вторжение в соседние воздушное пространство как российских беспилотников, так и самолетов", - сказал Рубио.

"Он [Трамп] имеет возможность и варианты введения дополнительных экономических санкций против России, если это будет необходимо, чтобы положить конец этому развитию событий", - подчеркнул госсекретарь США.

Также Рубио подчеркнул, что у Трампа есть все для продажи оборонного и наступательного вооружения, чтобы Украина могла защититься от атак РФ.

Он отметил, что США по-прежнему привержены мирному урегулированию, но всему наступает конец.

"Наступит момент, когда мы будем вынуждены заключить, что, очевидно, (Россия - ред.) не имеет интереса к мирному решению. И тогда президент будет иметь перед собой реальные варианты, которые он реализует, о чем он четко подчеркнул сегодня в некоторых своих заявлениях", - заявил госсекретарь.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Стоит отметить, что Дональд Трамп уже несколько месяцев угрожает России санкциями и тарифами. Он устанавливал для главы Кремля дедлайн, чтобы тот завершил войну. Однако после окончания срока Трамп так и не предпринимал никаких действий.

США могут добить экономику РФ: мнение эксперта

При наличии политического желания США могли бы ввести много действенных санкций – и прямых, и косвенных, в частности санкции, касающиеся банковского и энергетического секторов РФ. Об этом в интервью Главреду сказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Какими могут быть американские энергетические санкции, если США не покупают российские нефть и газ? Оборудование, техника, инструменты, программное обеспечение в энергетике в основном американские. Полный запрет на продажу России любой техники и оборудования будет серьезным ударом по российской экономике, особенно сейчас, когда Украина так эффективно наносит удары по российским энергетическим объектам. Если полностью отрезать Россию от возможности импортировать оборудование, это будет болезненным ударом, потому что она не сможет восстанавливать то, что сейчас ВСУ успешно уничтожают или выводят из строя", - сказал Новак.

Встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке и результаты переговоров

Как писал Главред, 23 сентября, Зеленский провел встречу с Трампом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Лидеры обсуждали перспективы завершения войны в Украине.

После встречи в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что Трамп изменил позицию в отношении. По его словам, Гглава Белого дома понимает, что Киев на может обменяться территориями со со страной-агрессором Россией.

Сам Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные Россией территории с помощью ЕС и НАТО. Об этом он написал в заметке в социальной сети Truth Social.

Другие новости:

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

