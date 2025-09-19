Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак

Провал России на фронте не за горами, она способна вести войну нынешней интенсивности еще 2-3 квартала, считает экономист Андрей Новак.

Россиян ждет много "сюрпризов" от Путина, но самое интересное будет в Кремле – Новак / Коллаж: Главред

Трамп анонсировал второй этап санкций против России и пригрозил ввести ограничения против банковского и нефтяного секторов экономики РФ, а также повысить пошлины для покупателей российской нефти, в первую очередь, речь идет о Китае и Индии. При этом США хотят, чтобы к этим санкциям присоединилась и Европа. Но пока это только слова, решений или шагов в этом направлении еще не было. Впрочем, российская экономикаи без дополнительного санкционного давления американцев и европейцев дышит на ладан.

Глава Комитета экономистов Андрей Новак в интервью Главреду рассказал, какой действенный инструмент давления на Россию есть в руках США и Европы, зачем Китай проводит в отношении России "политику удава" и душит ее медленно, почему в Кремле в ближайшее время будет интересно, а также почему способность России воевать ограничивается уже не годами, а кварталами.

О нынешнем состоянии экономики РФ, признаках ее приближения к краху и нерадужных перспективах, которые ее ждут, читайте в первой части интервью с Андреем Новаком.

К каким практическим действиям в отношении России могут прибегнуть США и Европа, или угрозы санкциями останутся словами? И какие действительно действенные инструменты, способные обрушить российскую экономику, есть в их руках?

Это интересный вопрос. Мы почему-то больше всего надеемся на американскую санкционную политику, но ведь объемы товарооборота между США и Россией очень незначительны. Именно поэтому американцы даже не предлагают прямых санкций против России, зато предлагают опосредованные – против третьих стран, в частности Китая и Индии. Ведь у Штатов в избытке нефть и газ, а это единственное, чем Россия может торговать на внешних рынках. Поэтому введение Соединенными Штатами прямых санкций против России – это мизер, который никто не заметит, в том числе и РФ.

Если действовать опосредованно – через крупнейших покупателей российских энергоресурсов, коими являются Китай и Индия, это был бы эффективный шаг. Но его еще должны сделать США. Штаты давно это анонсируют – со второго месяца президентства Трампа, то есть более чем полгода. Также есть раздутый законопроект Грэма-Блюменталя, который уже внесен в Сенат и под которым подписалось уже рекордное количество сенаторов – 87. Но история с этим законопроектом длится месяца четыре, и его не принимают. Мы слышим новые анонсы, Трамп обещает вторую волну, хотя первой так и не было. Да пусть уже будет "вторая волна", если так Трамп хочет, пусть только будет. В рамках этой волны Трамп снова говорит об опосредованных санкциях против России, и это правильно, потому что Индия и Китай – крупнейшие покупатели российских энергоресурсов. Такие действия дали бы наибольший эффект.

Трамп вполне справедливо требует от европейских стран прекратить покупать у России энергоресурсы, отметил Новак / Фото: ua.depositphotos.com/

Кроме этого, Трамп требует действий от Европы, прежде всего, чтобы те европейские страны, которые до сих пор покупают российские энергоносители, прекратили это делать. Таких европейских стран немного, в частности, Словакия, Венгрия, Чехия. Это требование Трампа выглядит вполне справедливым, поскольку война происходит именно на европейском континенте, и именно страны Европы атакует Россия. Но при этом Европа продолжает покупать российские энергоносители, подпитывая Россию, что помогает ей дальше вести войну.

Впрочем, при наличии политического желания США могли бы ввести много действенных санкций – и прямых, и косвенных. Трамп уже упоминал о санкциях, касающихся банковского и энергетического секторов. Какими могут быть американские энергетические санкции, если США не покупают российские нефть и газ? Оборудование, техника, инструменты, программное обеспечение в энергетике в основном американские. Полный запрет на продажу России любой техники и оборудования будет серьезным ударом по российской экономике, особенно сейчас, когда Украина так эффективно наносит удары по российским энергетическим объектам. Если полностью отрезать Россию от возможности импортировать оборудование, это будет болезненным ударом, потому что она не сможет восстанавливать то, что сейчас ВСУ успешно уничтожают или выводят из строя. Ведь Россия ничего не производит сама, а если и производит, то лишь небольшую долю, которая не позволит запустить энергетическое предприятие. Представьте, в каком состоянии была бы российская экономика в конце этого года, если бы США наконец ввели такие санкции.

Политические процессы, особенно международные, очень медленные. Они медленные, даже когда речь идет об отношениях двух стран, а в Евросоюзе – тем более, потому что это касается многих правительств и парламентов, которые должны согласовать все, чтобы принять решение в рамках ЕС. То же самое – в рамках НАТО, которое является объединением около 30 стран. Каждая страна имеет свое законодательство, свой бюджет, свои возможности – все это нужно согласовывать.

Если учитывать это, то для четвертого года полномасштабной войны достаточно неплохие темпы санкционной политики со стороны США и Европы. Кроме того, действует коалиция поддержки Украины, а это все без исключения международные организации и более 60 стран мира, которые напрямую оказывают нам военную или гуманитарную помощь. Есть еще страны, которые нам сочувствуют, поддерживают, голосуют за наши предложения в ООН. Если бы всей этой поддержки не было, нам было бы гораздо труднее выстоять, если вообще возможно.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак оценил нынешнее состояние российской экономики и объяснил, почему Россия приближается к краху и повторяет судьбу СССР:

Одно уточнение об опосредованных санкциях США и Европы – санкции против Китая. Насколько болезненными для самих Штатов и европейских стран будут санкции против Китая? Пойдут ли они на серьезную торговую конфронтацию с Китаем, учитывая то, как это затронет их собственные интересы?

В любых политических процессах следует искать экономический интерес, тогда станет понятно, кто чем руководствуется, кто как будет действовать. Давайте посмотрим на экономические отношения между США и Китаем и Европой и Китаем. Почти все средние и крупные американские и европейские компании разместили часть своего производства в Китае. Соответственно, у Европы, США и Канады огромная производственная зависимость от Китая.

Для Китая США, Европа и Канада – это самые большие и наиболее платежеспособные рынки сбыта его товаров. Поэтому для Китая будет очень больно, если Европа или США прикроют возможность продавать китайские товары на своих рынках.

Иными словами, у этих стран огромная взаимозависимость: производственная, торговая и финансовая. Поэтому мне кажутся странными космические проценты пошлин, которыми угрожает администрация Трампа: начинали с 500%, потом опустились до 100%, теперь опустились до 50%.

Китай уже ответил симметрично на пошлины США в размере 25%. Китай молчать не будет. Если при такой производственной, торговой и финансовой взаимозависимости США и Китай введут друг против друга даже 50% пошлины, у всех примерно на такой же процент вырастут цены на товары и услуги. В таких условиях большие шансы выжить имеет Китай, потому что у него гораздо большая возможность влиять на себестоимость и цену своих товаров.

Если Трамп введет для Китая высокие пошлины, он точно войдет в историю, но не как лауреат Нобелевской премии мира, считает Новак / Коллаж: Главред

Когда Китай выходит на внешние рынки, он сначала устанавливает более низкую цену на свои товары. Большинство потребителей реагирует именно на цену. Более низкой ценой Китай завоевывает долю на рынке в определенной стране, а затем постепенно повышает цену, имея при этом лучшие финансовые возможности, потому что увеличивает объемы продаж, а впоследствии повышает и качество товаров.

Например, вспомните, как на нашем рынке появились китайские смартфоны Huawei. Поначалу они стоили копейки, если сравнивать с Samsung, iPhone и пр. При этом Huawei ничем не были хуже других функционально. И какая сегодня цена Huawei? Посередине между Samsung и iPhone. А рынок уже завоеван, и долю на рынке они не уменьшают, а только увеличивают.

Другой пример – вспомните, сколько китайских автомобилей, именно китайских марок, было на наших дорогах десять лет назад, а теперь присмотритесь, сколько их у нас сейчас. На европейских дорогах та же ситуация. Поэтому экспансия китайских товаров китайских производителей на международных рынках очень серьезная. При этом американские и европейские марки автомобилей продолжают производиться в Китае, они не ушли оттуда. Например, Tesla построила свой крупнейший завод в Китае, там он и работает.

Таким образом, огромная взаимная зависимость Европы, Китая и США не должна даже делать возможным введение друг против друга таких высоких пошлин (даже 50% – это очень много). Можно регулировать отдельные товары (вредные, военного назначения и т.д.) из соображений безопасности, но вводить высокие пошлины практически на все – это слишком. Это прежде всего приведет к повышению цен. Кроме того, Китай начнет пересматривать перечень тех, с кем ему лучше работать, и может переориентироваться на Индию (помириться политически и работать экономически), арабские или африканские страны.

Если будут столь резкие взаимные негативные движения, как высокие пошлины США против Китая и наоборот, начнется хаос и изменение структуры размещения производства и торговых отношений. Поэтому очень трудно представить, что будут введены настолько высокие пошлины против Китая в отношении всех товаров и услуг. Если так произойдет, Трамп действительно войдет в историю, но точно не как лауреат Нобелевской премии мира. Так он закончит и свою политическую, и бизнес-карьеру.

Насколько Китай заинтересован в том, чтобы война в Украине продолжалась, и почему? Что может заставить Си Цзиньпина приказать Путину сворачивать войну или просто прекратить поддержку РФ? Китай может сказать решающее слово и поставить точку в войне?

Китай может это сделать, но не сделает. Ведь принцип китайской международной политики заключается в том, чтобы сидеть на берегу реки и ждать, пока проплывет труп врага.

Китай применяет в отношении РФ политику медленного удушения, чтобы забрать свои исторические территории, когда Россия умрет, считает Новак / Фото: ua.depositphotos.com

Китай сейчас ждет, когда проплывет труп России, чтобы после этого вернуть все свои исторические территории. Какие – это с первого класса изучают в китайских школах. Даже по названиям населенных пунктов, рек, озер понятно, о каких землях идет речь. Те названия не изменила ни советская власть, ни российская. Эти названия или китайские, или с китайскими корнями. И население тех территории по цвету кожи и разрезу глаз явно не является русскими.

Поэтому Китай ждет, когда проплывет труп Российской Федерации, чтобы потом маршем своей армии вернуть свои исторические территории.

Если Китай ждет, когда проплывет труп России, зачем он тогда ей помогает, чем оттягивает момент, когда РФ умрет? В чем здесь логика?

Логика заключается в том, что Россия – все еще ядерная держава. Китай применяет в отношении нее "политику удава", то есть пытается медленно сжимать Россию, оставляя ей все меньше воздуха. Именно это сейчас происходит. Именно поэтому мы видим, что нам предоставляют вооружение не теми темпами, какими бы мы хотели, не теми темпами нам помогают в производстве, именно поэтому постоянно случаются паузы в предоставлении поддержки.

"Политика удава", которую проводит Пекин в отношении России, предполагает медленное ее удушение. И в этот момент – ничего личного – Китай еще немного зарабатывает, во-первых, покупая за бесценок российские ресурсы (нефть, газ, лес), во-вторых, через другие страны, в частности КНДР, продавая России остатки советских снарядов, потому что иначе их придется просто утилизировать, в-третьих, продавая России то, на что она делает запрос, по завышенным ценам (речь идет о том, что россиянам нужно для войны). Но главное, что втихаря Китай забирает у России ее ресурсы.

Поэтому Китай просто зарабатывает. И будет зарабатывать, пока не увидит труп РФ.

Россиян ждет полная или частичная конфискация их вкладов в российских банках, считает Новак / Фото: УНИАН

Что ждет Россию, кроме бензина по талонам? Как российский обыватель почувствует проблемы, которые возникают из-за украинских ударов по нефтегазовой инфраструктуре, из-за западных санкций, из-за того, что экономика РФ заточена и работает на войну?

Хорошо, что вы упомянули о талонах на топливо. Россиян ждут талоны почти на все. Вспоминаю, как в детстве в советские годы, когда мы ездили на спортивные соревнования, и нам давали на питание не деньги, а талончики: на завтрак, обед и ужин. Так же и товары отпускали в магазинах по талонам. Именно это ждет россиян – не только топливо по талонам, а большинство нужных для жизни товаров также по талонам.

Кроме того, россиян ждет полная или частичная конфискация их вкладов в российских банках. Потому что это один из инструментов, который позволит российским властям покрыть дефицит бюджета.

Также россиян ждет печатание огромных денежных масс российского рубля, что приведет к его глубокой девальвации и гиперинфляции.

Впрочем, нам интересно не то, что будет с российским обывателем, хотя весело будет посмотреть на это "величие". Гораздо интереснее будет то, что будет происходить в Кремле – с Путиным и его ближайшим окружением. Именно от этого зависит то, когда и как закончится война, а также будет ли существовать РФ в ее нынешнем виде.

События в Кремле и вокруг него нас должны больше всего интересовать. Плюс – то, как будет вести себя мир в отношении России: будет ли Трамп обниматься и хлопать по плечу Путина, что будет делать Европа с обстрелами Россией европейских стран и тому подобное. От событий в Кремле и его отношений с миром будет зависеть судьба нашей войны.

Насколько, по вашим наблюдениям, в окружении Путина меняются настроения относительно войны в Украине в зависимости от того, что происходит в российской экономике? Или там все замазаны настолько, что согласны терпеть и ждать какой-то развязки этой войны, и никто не предпримет никаких резких движений (переворота, бунта и т.д.)?

С одной стороны, там действительно все замазаны, действует круговая порука. Там нет никого чистого, кого нельзя было бы подсечь хотя бы на несколько уголовных дел, в том числе и по экономике.

Окружение Путина уже поняло, что он ведет Россию к пропасти, и может организовать дворцовый переворот, считает Новак / Фото: kremlin.ru

С другой стороны, в течение последних четырех-пяти месяцев мы слышим публичные выступления российских чиновников, министров, главы Сбербанка РФ: они открыто со сцены говорят о негативных тенденциях в экономике России, правда, порой придумывают новые экономические "термины", чтобы прикрыть реальное положение дел. То есть в России уже публично и с аргументами говорят о несколько иной ситуации в экономике, отличной от той, которую очерчивает Путин. А Путин всегда говорит, что все хорошо, а денег никогда не бывает достаточно, инфляция в пределах нормы, ВВП растет, то есть "все хорошо". И другие начинают возражать и указывать на то, что не так уж все и хорошо.

Отдельно никто в Кремле не пойдет против Путина. Но в его окружении есть те, кто уже давно все поняли, а сейчас экономические показатели уверяют их в том, что Путин ведет Россию к полному краху, к пропасти. Большими и уверенными шагами Россия бежит к пропасти, и дальше ее ждет глубокий провал.

Не исключаю, что группа людей в окружении Путина, которые понимают ситуацию, может организовать и осуществить дворцовый переворот. Ведь традиционно смена власти в России происходит в результате переворотов. Вспомните, как закончили Сталин, Берия, Хрущев (его деликатно, но выперли также переворотом). Так что и в имперские, и в советские времена в России все так же: любые изменения в верхах возможны исключительно через дворцовые перевороты. Я гораздо больше надежд возлагаю на путинское окружение и ситуацию в Кремле, чем на россиян.

Выше вы сказали, что страна, которая направляет 50% своей экономики на войну, не сможет долго так держаться. Примерно сколько лет еще может воевать Россия, сколько она может себе позволить вести войну при таких обстоятельствах?

Многие будут меня критиковать, но я выскажу свой прогноз: речь идет уже не о годах, а о месяцах, говоря экономическим языком – о кварталах. Выше мы уже говорили, какой в России дефицит бюджета сейчас, какие остатки Фонда национального благосостояния, каков реальный уровень инфляции, сколько российских предприятий являются убыточными, как много работников сокращают даже крупные компании, более того, в России уже сокращают продолжительность рабочего дня до четырех часов и зарплату на 20%. И эта тенденция будет продолжаться. При таких условиях Россия сможет вести войну максимум несколько кварталов. О годах говорить уже не приходится.

Также многое будет зависеть от динамики наших действий и поддержки наших союзников – военной и финансовой. Оказалось, что только Украина способна остановить и уже остановила и сдерживает "вторую армию мира". И только Украина способна защитить Европу. Посмотрите, в воздушное пространство Польши вторглись 19 российских дронов, но поляки сбили только четыре. Делайте выводы об эффективности их действий. Румыны вообще не захотели сбивать.

Провал России на фронте не за горами, убежден Андрей Новак / Фото: 43-я отдельная артиллерийская бригада им. гетмана Тараса Трясила

Мы можем рассчитывать на увеличение поддержки Украины, и к этому есть тенденция, прежде всего это касается скандинавских стран, которые уже наращивают военную и финансовую помощь нашей стране. Также есть общеевропейская тенденция к увеличению поддержки. Также остается надежда на продолжение давления США.

Кроме того, естественные экономические процессы в самой России являются исключительно негативными по всем направлениям. Они дают основания для прогноза о том, что воевать годами России уже не светит – она сможет держаться на сегодняшнем уровне максимум два-три квартала, не более. Далее – внутренний экономический коллапс, который изменит отношение Кремля ко всем процессам, а также не за горами военный провал России. Первые звоночки, свидетельствующие об изменении ситуации на фронте в нашу пользу мы видим на Покровском направлении. Это первые признаки перелома ситуации на фронте в пользу Украины.

Поэтому мой прогноз: России осталось несколько кварталов.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

