Россия уверенно бежит на грабли СССР: у россиян заберут вклады, а рубль обвалится до 120 – Новак

Экономика РФ еще не в коме, но уже лежит, у Кремля сейчас только два пути, и оба плохие, отметил экономист Андрей Новак.

Россия близка к краху, беда по всем направлениям, ей не хватает денег даже на войну – Новак / Коллаж: Главред

Российская экономика во втором квартале 2025 года фактически остановилась, и наблюдается состояние "технической стагнации", о чем уже публично говорит глава Сбербанка РФ Герман Греф. Правда, Путин уверяет, что все не так, и все в России хорошо. Хорошо, вот только курс российского рубля почему-то продолжает пробивать очередное дно. Так, например, 12 сентября, 1 евро стоил 99,15 рублей. Дефицит бюджета РФ продолжает расти, а бензин по талонам стал реалиями жизни в нескольких регионах Российской Федерации. И конца-края в этом стремительном приближении экономики РФ к краху не видно. Еще и президент США Дональд Трамп обещает ужесточение санкций против России, которые коснутся банковского и нефтяного секторов.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду рассказал, какие признаки свидетельствуют о скорой катастрофе в России и приближении ее экономики к краху, какие "подарки" Кремль готовит россиянам, а также почему курс на уровне хотя бы 120 рублей за доллар будет за счастье для российских предпринимателей.

Представляем первую часть разговора с экономистом Андреем Новаком. Вторую часть интервью читайте позже на Главреде.

Как вы оцениваете состояние российской экономики на сегодняшний день? Замечаете ли признаки "технической стагнации", о которой говорил глава Сбербанка РФ?

Признаюсь, что с большим удовольствием наблюдаю, как различные российские чиновники придумывают новые "термины", чтобы описать происходящее с российской экономикой. Глава Сбербанка РФ, крупнейшего банка в России, Герман Греф заявил о начале "технической стагнации". Но экономическая наука не знает такого термина, ведь его попросту не существует. Сказано это было для того, чтобы не говорить правду о состоянии экономики РФ, которая в действительности уверенно шагает к пропасти. Об этом свидетельствуют макропоказатели и микропоказатели.

Основной макропоказатель – ВВП страны. В бюджете РФ на 2025 год планировался рост ВВП на 1,5-1,8%. Однако по итогам первого полугодия рост был на уровне 1,1%, то есть значительное отставание реальных темпов роста ВВП от тех, что закладывались в бюджет. Подчеркиваю, это данные только за первое полугодие: когда еще не было 18-го пакета санкций ЕС и эффективных украинских ударов по российским объектам энергетической инфраструктуры, прежде всего по НПЗ. То есть первое полугодие было для России лайтовым периодом относительного экономического затишья, если оценивать с точки зрения внешних воздействий: санкций, ударов ВСУ и так далее. Во втором полугодии ситуация будет гораздо хуже.

Следующий важный макропоказатель – инфляция. В России пытаются рисовать более-менее приемлемые показатели инфляции – 9-10%. Но видео, которые россияне снимают в магазинах, показывая ценники, свидетельствуют о том, что и близко нет инфляции на уровне 9-10% – цены на большинство продуктов питания выросли на 25% и более.

Экономика РФ уверенно шагает к пропасти, падения не избежать, если Путин не прекратит войну, считает Новак / Скриншот

Цены на коммунальные услуги в России выросли более чем на 15%, транспортные услуги подорожали более чем на 18%, то же самое по лекарствам и т.д. Где вы здесь видите 9-10%? А это основные товары и услуги. Иными словами, реально цены выросли минимум на 15-20%. Даже та инфляция, которую в России признают официально и фиксируют статистически, вдвое выше той, что закладывалась в бюджет РФ на 2025 год.

Кроме того, продолжается девальвация российского рубля, курс которого несколько месяцев искусственно сдерживался. Дальше уже сама экономика РФ не терпит такого курса из-за дефицита федерального бюджета. И это еще один важный макропоказатель.

Дефицит федерального бюджета на 2025 год планировался на уровне 14 миллиардов долларов, но по факту только за первое полугодие составил 61 миллиард долларов. То есть дефицит бюджета РФ более чем в четыре раза вырос по итогам только первого полугодия, которое было еще относительно стабильным!

Впрочем, макропоказателями легко манипулировать, потому что человек не может их лично проверить, "замерив" ВВП, инфляцию или дефицит бюджета по всей стране. Поэтому следует анализировать микропоказатели – состояние российских граждан и российских предприятий.

По итогам первого полугодия в России даже официальная статистика зафиксировала убыточность 30,4% предприятий. То есть треть российских предприятий РФ являются убыточными! Причем убыточность зафиксирована даже в крупных государственных компаниях, даже у некоторых монополистов. Если взглянуть на ту сферу экономики, которая в России, казалось бы, должна быть наиболее благополучной, то есть энергетику, можно увидеть аналогичную картину: почти все компании, в том числе и те, что являются монополистами или близкими к монополистам, в первом полугодии получили уменьшение прибыльности в среднем на 50%.

Уменьшение доходности означает, во-первых, уменьшение налоговых поступлений в федеральный бюджет, что отразится в еще большем дефиците бюджета во втором полугодии, во-вторых, невозможность инвестировать в развитие. Развития в России нет и не может быть сейчас, потому что 40% своего бюджета она направляет на армию и войну. А если посчитать, сколько в России направляют на смежные предприятия и направления, то эта цифра уже превышает 50%. Представьте, 50% российской экономики сейчас работает на войну с Украиной! Такой показатель не может выдержать экономика ни одной страны, даже такая якобы большая как российская.

На сегодняшний день за первое полугодие этого года 10% российских предприятий сократили штат своих работников, причем существенно. Это сделали даже Лукойл и Газпром, которые только в Москве, то есть в своих центральных офисах, уволили 1,5-2 тысячи работников! Подчеркиваю, это российские компании-гиганты, монополисты, которые даже были спонсорами футбольных клубов и тратили на них огромные деньги, но даже они сокращают сотрудников. У этих компаний значительно уменьшилась прибыльность, многие по итогам первого полугодия стали убыточными.

Также следует упомянуть российских граждан. Здесь лучшим критерием является стремительный рост неплатежеспособности по кредитам в российских банках. За первое полугодие количество "практически потерянных кредитов", которые заемщики не смогут оплатить, выросло уже в полтора раза. Фактически эти "проблемные кредиты" придется списывать. Это означает, что даже банковский сектор РФ постепенно с бешеной прибыльности, которая была благодаря вливаниям для военно-промышленного комплекса, будет иметь по итогам года значительно худшие показатели, чем сейчас.

Напомню, что в 2022 году международное сообщество отключило 93 российских финансовых учреждения от международной платежной системы SWIFT. В течение 2022-2025 годов эти учреждения пытались восстановить работу системы, но ни одно не смогло. Объясню, какой эффект это имело. Если до отключения от SWIFT российские финансовые учреждения проводили около 70 миллионов операций через эту систему в год, то за первое полугодие этого года – всего 8 миллионов. Пусть даже по итогам года будет 15 миллионов, это все равно колоссальное падение количества операций. Получается, даже банковский (или финансовый) сектор России, который тоже считался очень большим, имеет все худшие результаты и возможности. У них было два резервных фонда, но одного уже нет, а второй исчерпывается.

Недавний визит Путина в Китай был нацелен на то, чтобы попросить денег. С 2022 года Россия постоянно просит денег у Китая, но Китай не дал ей ни одного доллара и ни одного юаня. И в этот раз Пекин также отказал.

Если посмотреть на товарооборот между Россией и Китаем, то РФ смогла за первое полугодие продать на китайский рынок на 11% меньше товаров в физическом объеме и на 25% меньше в финансовом объеме. Потеря в физическом объеме – это прямая потеря доли на рынке Китая, причем 11% – это очень существенная потеря, и это только за первое полугодие. А потеря в размере 25% в финансовом объеме означает, что даже те товары, которые Китай еще покупает у России, он покупает по демпинговым (очень заниженным) ценам.

Итак, и макропоказатели, и микропоказатели, и международные реалии, и состояние финансового сектора России дают основания для однозначного вывода: это никакая не "техническая стагнация", как сказал Греф, а рецессия во всех отраслях, кроме ВПК, который пока еще финансируется вливаниями из федерального и местных бюджетов.

Напомню, что, кроме вливаний из федерального бюджета на вооружение, технику, перевозки, обеспечение армии горючим и т.д., российские власти обязали регионы из своих бюджетов выплачивать деньги контрактникам, то есть это возложено на плечи регионов. Но и в этой сфере начались проблемы: постепенно более десяти регионов РФ значительно сократили единовременные выплаты при подписании контракта. Например, Белгородская область РФ уменьшила выплаты с 3 миллионов рублей до 800 тысяч. Таким образом, даже на обеспечение войны и военнослужащих в России уже не хватает денег. Даже эта сфера ушла в минус.

Поэтому я ожидаю, что в конце года макро- и микропоказатели будут еще хуже, чем сейчас, учитывая, что с августа Украина начала активные и успешные атаки на объекты российского нефтегазового комплекса, военные заводы и соприкасающиеся предприятия, например, химические. Если Украина продолжит в том же темпе, то представьте себе, в каком состоянии к концу года будет российская энергетика, военные и химические заводы, перекачивающие станции, нефте- и газопроводы, например, "Дружба". Показатели второго полугодия 2025 года будут значительно хуже, чем первого.

Российская экономика уже в таком состоянии, из которого не выходят, отметил Новак / Фото: ua.depositphotos.com

Если говорить метафорически – оценивая имеющиеся у российской экономики симптомы, которые вы уже перечислили, какой диагноз вы бы ей поставили? Насколько "пациент" еще жив, и есть ли для него благоприятные прогнозы и перспективы выздоровления, или из такого состояния уже не выходят?

Из такого состояния уже не выходят. И Россия из него не выйдет, если будет продолжать войну. А она будет воевать дальше, поскольку у Путина и его клики просто нет другого выхода. Они не смогут объяснить прекращение войны россиянам. Ведь целью был захват как минимум тех украинских областей, которые уже вписаны в конституцию РФ, то есть Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, а также Крыма. Военным путем достичь поставленной цели Россия не может.

Поэтому Путин и представители его команды на международных встречах наоборот нагнетают атмосферу, при этом Россия наращивает массовость обстрелов Украины, а в последние дни начала атаковать и страны НАТО, когда 19 российских дронов "по ошибке", как сказал Трамп, залетели вглубь территории Польши, а затем российский дрон оказался и в воздушном пространстве Румынии на глубине 10 км и кружил там 50 минут. Румыны тогда подняли свои F-16, но, увидев, что беспилотник поворачивает в сторону Украины, решили не сбивать.

Россия не собирается останавливать войну и будет наращивать ее обороты настолько, насколько позволят ее возможности, считает Новак / Фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха

Так что Россия не останавливает войну, а наоборот все больше нагнетает ситуацию, атакуя страны НАТО. Это означает, что РФ не собирается сворачивать войну, а будет только наращивать ее обороты настолько, насколько позволят возможности. А возможностей у России становится все меньше и меньше.

Если говорить о диагнозе, который можно поставить экономике Российской Федерации, то я бы сказал так: она еще не в коме, но уже лежит под капельницами. Эти "капельницы" – это вливания из федерального и местных бюджетов, которые идут на ВПК и армию, а также остатки Фонда национального благосостояния.

Дефицит бюджета РФ за первое полугодие составил почти 5 триллионов рублей (61 миллиард долларов). При этом в Фонде национального благосостояния осталось, по разным оценкам, 7-8 триллионов рублей, причем ликвидных (то есть таких, что можно быстро поменять на "живые" деньги) – лишь 5 триллионов. То есть сумма остатка равна дефициту бюджета РФ.

Россию ждет огромная проблема, связанная с тем, как покрыть дефицит, который станет еще больше к концу года. Чтобы покрыть дефицит, ей придется отдать остатки Фонда национального благосостояния. Или – запускать печатный станок и печатать рубли, что сразу приведет к гораздо более высоким показателям инфляции, значительному снижению уровня жизни россиян, росту количества кредитов, которые уже не вернут банкам и т.д. И так далее по всей экономической системе будет запущена цепная реакция негативных процессов.

Таким образом, "капельница", которая еще подпитывает лежачую российскую экономику, также исчерпывается, а возможностей привлечь деньги у России нет. На внутренние заимствования она не может рассчитывать, потому что бедным россиянам не за что купить государственные ценные бумаги, а богатые уже все поняли, в частности, что перспектив нет никаких, и поэтому они не вкладывают деньги в России, а выводят капитал за границу.

В общем, на внутреннем рынке российская власть взять в долг не может, на внешнем – тоже (я приводил пример Китая). России все отказывают, потому что понимают, что вернуть эти деньги она уже не сможет.

Следовательно, у российской власти остается только два варианта: печатать деньги или забирать вклады россиян из российских банков. Оба варианта мы уже проходили – вспомните последние годы Советского Союза перед распадом: тогда многолетние вклады на книжках наших бабушек и родителей сгорели, обесценились за несколько месяцев. Именно это ждет россиян, которые держат свои деньги в российских банках. Печатанье денег мы тоже видели и знаем, что в СССР происходило с советским рублем.

Россия сейчас повторяет путь Советского Союза и в экономическом, и в международном аспектах. Она уверенными шагами бежит на "грабли" Советского Союза. Впрочем, туда ей и дорога.

Но российская и советская экономики отличны. Не факт, что экономика современной России продержится столько же лет, сколько и советская. Что вы думаете о сроках, то есть сколько экономика РФ может еще держаться?

Вы абсолютно правы. Советская экономика была более крепкой, даже на момент распада СССР, чем современная российская. Советская экономика – это, по сути, была Россия в хорошем состоянии, а также еще 14 республик, в том числе таких крупных как Украина, Казахстан и Беларусь, которые составляли большие доли советской экономики. У современной России такого нет.

Советская экономика была крепче, даже на момент распада СССР, чем современная российская, подчеркнул Новак / Фото: kremlin.ru

Кроме того, Советский Союз и советские руководители не были настолько зависимыми от доллара. Они не размещали вклады в иностранных валютах, у большинства даже не было такой технической возможности. Все счета тогда были в советских рублях и в советских банках. Единственная зависимость, которая существовала – это продажа Советским Союзом энергоресурсов, благодаря чему он зарабатывал валюту. И тогда сразу после падения цен на энергоресурсы валютные поступления в СССР значительно уменьшились. Как результат – как карточный домик, развалился Советский Союз, который казался мощным и нерушимым в экономическом и военном смыслах. Ведь СССР и США тогда были крупнейшими странами мира. Китай тогда и близко не был на том уровне, на котором он находится сейчас.

Так что даже такой Советский Союз – мощный и крепкий, твердо стоявший на ногах, где КГБ контролировал всех и вся – развалился по экономическим причинам. Ведь никто на Советский Союз не нападал. В 1990-1991 годах, после выхода из Афганистана, Союз уже не вел ни одну войну. То есть Советский Союз развалился чисто по экономической причине – из-за обвала цен на энергоресурсы.

Зато Россия воюет и тратит около половины своей экономики на войну с Украиной. Война продолжается уже не один год. Россия почти полностью изолирована от внешнего мира санкциями. С ней никто не хочет продолжать экономическое сотрудничество, даже политические союзники Китай и Индия, с лидерами которых Путин недавно обнимался в Пекине. Объятия объятиями, но денег ему не дают.

Кроме того, Вооруженные силы Украины уже нанесли сокрушительный удар и ущерб как российской армии, так и российской экономике. Санкции ВСУ гораздо эффективнее, чем все 18 пакетов санкции ЕС вместе взятые.

Впрочем, западные санкции также работают и играют свою роль в сокращении возможностей российской экономики, в частности, экспорта. Просто природа любых санкций такова, что, во-первых, они действуют медленно, а, во-вторых, в большинстве случаев можно найти возможность их обойти хотя бы частично, что Россия и делает.

Именно из-за санкций РФ потеряла свой некогда крупнейший рынок сбыта энергоресурсов – европейский. Практически полностью. А свято место пусто не бывает, тем более на таком большом рынке: мгновенно этот рынок заняли другие поставщики, в том числе США, Канада, арабские страны и тому подобное. Поэтому вернуться на европейский рынок Россия никогда не сможет, для нее это окончательная потеря.

А сколько потерь понесет российская финансовая система! В частности, насколько из-за отключения SWIFT уменьшилось количество международных операций российских финансовых учреждений!

Для России уже сейчас классический цугцванг, когда любой ее ход только ухудшит ситуацию. Любой ход россиян в экономике, сделает им еще хуже. Уменьшат учетную ставку – увеличат таким образом инфляцию. Увеличат учетную ставку – увеличат банкротства российских компаний, потому что они вообще не смогут брать кредиты, а почти все предприятия сейчас живут на кредиты. Будут искусственно сдерживать курс рубля – будет расти дефицит бюджета еще более высокими темпами. Отпустят курс рубля – будет гиперинфляция, сокрушительный удар по большинству российских граждан, когда 80-85% населения будут на уровне ниже прожиточного минимума. Так что у россиян сейчас любой ход то ли правительства, то ли центробанка только усугубит ситуацию.

У России нет выхода. Несмотря на то, что часто философски говорят, что безвыходных ситуаций не существует, в России сейчас именно безвыходная ситуация. Она должна отказаться от чего-то большого и серьезного, чтобы хотя бы получить шанс на выживание: либо отказаться от войны (чего Кремль сделать не может), либо отказаться финансировать другие статьи бюджетных расходов (это будет означать коллапс и для российских граждан, и для российских предприятий). Такой диагноз сегодня можно поставить российской экономике.

Что, по вашему прогнозу, будет происходить с российским рублем до конца года? Если один евро уже стоит почти 100 рублей, что будет дальше?

Новая волна девальвации российского рубля началась из-за очередного витка вывода капитала из России. Россияне, которые имеют хоть какие-то деньги, сейчас озабочены тем, как вывести их из страны. Да, есть вариант криптовалюты, но не все умеют с ней работать. За рубежом людям точно не нужен российский рубль – нужен доллар или евро.

Для России уже сейчас классический цугцванг, когда любой ход ее власти только ухудшит ситуацию, отметил Новак / Фото: kremlin.ru

Поэтому сейчас, с сентября, когда закончился период отпусков и каникул, в России повысился спрос на иностранные валюты. Именно этот спрос запустил новую волну девальвации рубля по отношению к доллару, евро и другим валютам.

Кроме того, то же самое собираются делать и российские предприятия, которые имеют хоть какие-то свободные средства, потому что хотят их спрятать не в российские государственные облигации и не в акции российских компаний, которые постоянно обесцениваются. Во что можно спрятать средства, чтобы их сохранить? В иностранные валюты.

Именно поэтому и граждане, и предприятия, имеющие свободные средства, пытаются обменять их на иностранные валюты всеми правдами и неправдами. Наличными или безналичными расчетами, но они пытаются поменять российский рубль на какую-то твердую валюту. Поэтому в России новая волна девальвации рубля.

До конца года эта тенденция напрямую будет зависеть от ситуации на фронте. Если ВСУ продолжат наносить эффективные удары по российской энергетике, которая является основой российской экономики, то темпы вывода россиянами капитала также будут расти.

Также на это будет влиять новое санкционное давление Европы и США. Европейцы и американцы анонсируют новые санкции, но никак их не введут. Надеюсь, что осенью они наконец это сделают. Особенно если Россия будет "по ошибке" продолжать атаки на страны-члены НАТО. А она продолжит это делать, потому что уже стала на эту дорогу. Российское общество настолько накручено на агрессию против всех вокруг, что Россия просто не может сойти с этой дорожки.

Поэтому ситуация будет развиваться очень динамично. И второе полугодие принесет замечательные для нас и всего цивилизованного мира новости – негативные результаты российской экономики, российской армии и российского государства.

А российский рубль может падать так, как в свое время падал и обесценивался советский рубль. Но это касается не курса, потому что курс тогда искусственно фиксировали, а инфляции, цен, обесценивания сбережений и так далее. Российский бизнес сейчас просит у российского центробанка курс хотя бы 120 рублей за доллар, чтобы выровнять свое финансовое положение и выполнять административные указания, которые дает российское правительство российским компаниям: ограничения в обмене валюты, ограничения цены на топливо и так далее. Да и курс на уровне 120 рублей за доллар был бы выгодным российскому правительству, поскольку так оно бы смогло хоть немного сократить дефицит бюджета в рублях.

Иными словами, девальвация рубля сейчас выгодна и российскому бизнесу, и российскому правительству, но очень невыгодна большинству российских граждан, которые получают доходы в рублях, а не иностранной валюте.

Так что у Кремля сейчас нет вариантов хороших ходов в экономике. Ни одного. Что бы там сейчас не делали, какой шаг бы не сделали, это только ухудшит экономическую ситуацию в РФ.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

