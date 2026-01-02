Реально ли перезакрепить номер с мотоцикла за авто: в МВД расставили точки над 'і'

Вы узнаете:
- Какие типы номерных знаков существуют в Украине
- Чем отличаются индивидуальные номера для авто и мотоциклов
- Можно ли сохранить номер при смене транспортного средства
Индивидуальные номерные знаки уже давно стали для украинских водителей не просто средством идентификации, а способом самовыражения. Нередко владельцы сталкиваются с разочарованием, пытаясь перенести любимый номер с мотоцикла на машину.
Главред узнал, почему существуют такие ограничения и как работает механизм перезакрепления номеров.
Почему номер с мотоцикла не подойдет для авто
Ответ кроется в технических стандартах, подчеркнули в Главном сервисном центре МВД. Согласно Приказу МВД №166, в Украине существует 18 типов номерных знаков, каждый из которых имеет свое назначение, размер и информационное содержание.
Для индивидуальных заказов законодательство выделяет два разных типа:
- Тип 7-1 - предназначен исключительно для автомобилей.
- Тип 7-2 - разработан специально для мотоциклов.
Поскольку это разные категории транспортных средств, перезакрепить номерной знак формата для мотоциклов за автомобилем физически и юридически невозможно. Номер изготавливается под конкретную категорию и эта граница является незыблемой.
Какие условия необходимы для перезакрепления ИНЗ
Если же водитель решил сменить транспортное средство, но хочет сохранить свой уникальный номер, стоит помнить о "правиле идентичности". Перезакрепление возможно только при соблюдении трех ключевых условий:
- Транспортные средства относятся к одной категории.
- Они используют одинаковый тип номерных знаков.
- Оба объекта зарегистрированы в одном регионе.
Также закон позволяет не только "забрать номер с собой" на новое авто, но и передать его другому лицу, что открывает простор для легальной продажи или дарения персонализированных знаков.
Какой алгоритм действий предусмотрен законом
Процедура перезакрепления четко регламентирована Приказом МВД №174. Владелец должен лично обратиться в Территориальный сервисный центр МВД с соответствующим заявлением.
В ТСЦ необходимо взять следующий пакет документов:
- свидетельство о регистрации ТС;
- паспорт или документ, подтверждающий гражданство или специальный статус;
- доверенность (если интересы представляет другое лицо);
- письменное согласие владельца номера (если он передается другому человеку). В то же время, если владелец не присутствует лично, такое согласие обязательно должно быть нотариально заверенным.
Рассмотрение заявления, непосредственное перезакрепление номера и выдача нового свидетельства о регистрации осуществляются в день обращения. Администратор вносит все изменения в Единый государственный реестр, а в новом "техпаспорте" (свидетельстве о регистрации) в графе "Особые отметки" появится запись об индивидуальном номерном знаке.
Об источнике: сервисный центр МВД
Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.
