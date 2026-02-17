Укр
Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

Анна Косик
17 февраля 2026, 10:05
100
Энергетики начали ремонтные работы, но они закончатся не скоро.
энергия
Энергетика в Одесской области оказалась под ударом врага / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в ДТЭК:

  • Под ударом этой ночью была энергетика Одессы
  • Разрушения после атаки значительные
  • Энергетики работают над восстановлением, в первую очередь, критической инфраструктуры

Страна-агрессор Россия в ночь на 17 февраля атаковала Украину дронами и ракетами. Под ударом оказалась и энергетика в Одесской области. Об этом сообщила в Telegram компания ДТЭК.

Враг нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре областного центра - города Одесса. Разрушения чрезвычайно серьезные и ремонт потребует длительного времени.

видео дня

"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", - говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что планируют вернуть оборудование в рабочее состояние и в первую очередь восстановить подачу электроэнергии объектам критической инфраструктуры.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Сможет ли Украина избежать отключений света следующей зимой - мнение эксперта

Главред писал , что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, для того, чтобы уменьшить продолжительность отключений света для населения во время следующего отопительного сезона, стоит сосредоточиться на трех ключевых направлениях.

Первое, по его словам, это восстановление поврежденных энергетических мощностей, которые реально можно вернуть в работу в течение шести-семи месяцев. Кроме этого есть еще два важных пункта.

Атака РФ на Украину 17 февраля - что известно

Напомним, как писал Главред, в ночь на 17 февраля украинцев предупредили о потенциально новой волне ракетных ударов со стороны России. РФ подняла в воздух стратегическую авиацию.

Позже стало известно, что РФ нанесла ракетный удар по Украине. Ночью оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а после шести часов утра вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Впоследствии российская армия атаковала Одессу. В результате атаки повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ДТЭК Одесская область новости Одессы энергетика отключения света
Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

