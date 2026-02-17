Укр
США дали сигнал Европе: что конференция в Мюнхене изменит для Украины и мира

Юрий Берендий
17 февраля 2026, 03:32
Эксперт оценил результаты международной конференции, отметив, что само мероприятие не принесло прорывных решений для безопасности Европы.
О чем идет речь в материале:

  • Выступление Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности называют "президентским"
  • США не могут обойтись без Европы
  • Выступление Зеленского прошло достаточно успешно

В этом году конференция по безопасности прошла в значительно более спокойной атмосфере по сравнению с предыдущим годом, когда резкие заявления Джей Ди Венса стали неожиданным сигналом для европейских партнеров. Нынешняя встреча продемонстрировала некоторое смягчение риторики в отношениях между США и Европой. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.

По его оценке, выступление Рубио в целом было довольно сильным. Некоторые даже охарактеризовали его как президентский уровень, намекая на возможные амбиции в случае стремления к более широкой политической роли в будущем.

"В плане взаимоотношений между американцами и европейцами тон был более примирительным. Прозвучало признание того факта, что без США Европа пока не может обойтись, ведь именно Соединенные Штаты остаются главной страной, которая предоставляет основную военную поддержку. Соответственно, европейцам некуда деваться от этой реальности. К этому можно добавить и заявления европейских лидеров о том, что нет смысла создавать отдельную европейскую армию, поскольку это пока выглядит нерационально. Поэтому в этом контексте конференция, на мой взгляд, прошла лучше, чем предыдущая, ведь стороны не поссорились — и это уже хорошо", — указал аналитик.

Рейтерович отметил, что украинская тематика бесспорно стала центральной. Вопрос Украины звучал часто, и это можно считать положительным сигналом.

Он также оценил выступление президента Зеленского как достаточно удачное, ведь были подняты важные аспекты. В то же время попытка одновременно выразить благодарность Европе и одновременно озвучить критику оставила неоднозначное впечатление.

Это, по его словам, заметно и в европейских СМИ, где реакции разнятся: одни восприняли выступление положительно, другие же обратили внимание на критические замечания и считают, что они были адресованы не совсем корректно, подчеркивая необходимость большей благодарности и уважения.

"Впрочем, я не думаю, что эта конференция стала прорывной. Мы не получили сверхважных результатов, которые могли бы изменить европейскую повестку дня или существенно повлиять на ситуацию. По сути, она осталась скорее проходной: провели, сделали очередные заявления — в частности, и президент Франции — но вряд ли они будут иметь серьезные последствия для изменения ситуации с безопасностью в Европе", — резюмирует он.

Какой сигнал США посылают Европе — мнение эксперта

Как ранее писал Главред, американские чиновники уже сейчас озвучивают позицию, согласно которой не возражают против восстановления российской зоны влияния и формирования отдельной сферы влияния США в Европе, отметил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, такая риторика соответствует действующей Стратегии национальной безопасности США. В связи с этим не исключается попытка Вашингтона и Москвы договориться о неформальном разделении Европы на сферы влияния, подобно практике периода холодной войны.

"То есть речь идет о восстановлении доминирующей роли Вашингтона в отношениях с отдельными европейскими странами или группами стран, по крайней мере с Западной Европой, как это было до окончания холодной войны", - добавил Горбач.

Мюнхенская конференция по безопасности - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина рассчитывает на завершение войны в 2026 году. В то же время Соединенные Штаты выступают за скорейшее достижение мира, тогда как Киев подчеркивает необходимость сначала получить долгосрочные гарантии безопасности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что международный порядок, основанный на правилах и правах, фактически прекратил свое существование. По его словам, современный мир снова определяется силой и политикой великих держав, а свобода Европы уже не является бесспорной и находится под угрозой. Об этом он заявил 13 февраля во время выступления на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Украины также подчеркнул, что без четко определенных международных гарантий безопасности любые договоренности о завершении войны могут иметь лишь временный характер и не предотвратить новую агрессию со стороны России.

Другие новости:

О личности: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко.

В 1999 – 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА".

В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года – доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Мюнхенская конференция по безопасности Игорь Рейтерович
