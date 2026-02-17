Германия больше не может поставлять ракеты ПВО для Украины: в чем причина

Берлин исчерпал собственные запасы ПВО. Иоганн Вадефуль призвала Европу усилить помощь Украине.

Иоганн Вадефуль объяснил дефицит ракет для систем Patriot / Коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/johann.wadephul

Главные тезисы:

Берлин больше не может передавать Украине ракеты напрямую со складов

Вся новая продукция сразу отправляется Киеву

Вадефуль призвал другие европейские страны увеличить вклад в усиление украинской ПВО

Берлин фактически исчерпал собственные запасы ракет для систем противовоздушной обороны и больше не может передавать их Украине непосредственно со своих складов. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

По его словам, все, что сейчас выходит из производственных цехов, сразу поступает в Украину. Это происходит в рамках механизма, который в основном финансируют европейцы, прежде всего Германия, передает Clash Report.

Отвечая на вопрос о причинах дефицита средств ПВО в Украине, Вадефуль сказал: "Частично потому, что у нас их [ракет] больше нет. Те зенитные ракеты, которые еще остались, в частности для систем Patriot, произведены в Америке".

Patriot / Инфографика: Главред

Глава МИД Германии подчеркнул, что Берлин в этой ситуации не виноват, поскольку страна отдала все, что имела, и продолжает финансировать львиную долю помощи, которую получает Киев.

"Мы предоставили все, что у нас было", – сказал Вадефуль.

В то же время он призвал другие европейские страны делать больший вклад в усиление украинской ПВО.

"Другие европейцы могли бы внести больший вклад. В той или иной европейской стране есть другие системы ПВО. Дело не в Германии. Мы предоставили всё, что у нас было. Мы финансируем львиную долю того, что получает Украина, и на то есть веские причины", - подчеркнул Вадефуль.

Он напомнил о призывах министра обороны Германии Бориса Писториуса к партнерам пересмотреть свои запасы и активизировать их использование, отметив, что Германия уже неоднократно делала подобные шаги.

О персоне: Иоханн Вадефуль Йоханн Давид Вадефуль (Johann David Wadephul) — немецкий политический и государственный деятель, депутат бундестага от партии Христианско-демократический союз (ХДС). 6 мая 2025 года получил портфель министра иностранных дел при формировании правительства Фридриха Мерца, пишет Википедия. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Вадефуль последовательно выступал за решительную поддержку Украины. Он призвал правительство Германии предоставить Украине все необходимые средства для эффективной обороны. В 2022 году Вадефуль настаивал на поставке украинской армии немецких танков, а уже в 2023 году - на передаче боевых самолетов. Кроме того, он поддерживал предоставление Украине разрешения на использование немецкого вооружения для ударов по целям на территории России. Вадефуль также выступал за фундаментальный пересмотр политики Германии в отношении России.

Проблемы с ПВО в Украине - что известно

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что еще до утра 16 января несколько систем ПВО оставались без боеприпасов. Но очередной пакет ракет для противовоздушной обороны поступил вовремя.

В конце января министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в настоящее время не имеет возможности передавать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Во время встречи с журналистами 30 января Зеленский заявил, что нехватка финансирования привела к дефициту ракет ПВО в Украине.

"США не дают нам ракеты бесплатно. По-разному можем к этому относиться. Это проплачивается Европой, и транш по PURL (для закупки оружия в США — ред.) не был проплачен. Ракеты не пришли. Я просто констатирую, что происходит", — говорил он.

3 февраля Зеленский сообщил, что Украине необходима помощь в противостоянии российским атакам, в частности системы ПВО Patriot. Он подчеркнул важность активного сотрудничества с партнерами для получения большей поддержки. В частности, президент заявил о договоренностях с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Мы договорились, что Рютте будет нам помогать, чтобы лидеры знали, что происходит. Это в частности касается ракет для ПВО, для Patriot. Нужны новые взносы в программу PURL. Мы договорились с Марком, какие страны должны отреагировать и могут помочь нам быстрее", — сказал Зеленский.

Что такое PURL Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует перечень важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам. Партнеры финансируют закупку американского вооружения, которое соответствует заявленным запросам. Деньги перечисляются на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты осуществляют прямые поставки оружия.

