Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

До сегодняшнего дня в Украине не было ракет для ПВО: тревожное заявление Зеленского

Инна Ковенько
16 января 2026, 14:45
276
По словам Зеленского, утром 16 января поступил большой пакет помощи.
До сегодняшнего утра в Украине было несколько систем ПВО без ракет
До сегодняшнего утра в Украине было несколько систем ПВО без ракет / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Украина получила очередной пакет ракет для противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Чехии Петром Павелом, отвечая на вопрос об ожиданиях от "Энергетического Рамштайна".

Глава государства добавил, что еще до утра 16 января несколько систем оставались без боеприпасов, однако сейчас ракеты уже поступили.

По словам президента, ему каждый раз приходится "выбивать" пакеты помощи с ракетами для систем ПВО в США и Европе.

видео дня

"До сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. На сегодняшний день я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у нас есть эти ракеты. Как вы считаете, для чего нужен Энергетический Рамштайн. Если я каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы или Америки", - сказал президент.

Он также отметил, что проблема касается не только американских систем Patriot, но и европейских комплексов ПВО. По его словам, не стоит возлагать ответственность только на США, ведь Украина получила много разных систем от партнеров, и для каждой из них нужны отдельные пакеты ракет.

Экспертная оценка поддержки Украины

Политолог и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко оценивает поддержку Украины западными партнерами как стабильную и масштабную. По его мнению, ключевым стратегическим союзником страны остается Европейский Союз, который обеспечивает не только финансовую, но и существенную военную помощь.

"Украина закупает американское оружие за средства ЕС. Во время встречи в Вашингтоне 18 августа обсуждался объем военных закупок на 90-100 млрд долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно затрудняет России одержать победу в войне", - подчеркнул Фесенко.

Эксперт добавляет, что координация действий ЕС и США в сфере вооружений создает дополнительные гарантии безопасности и демонстрирует, что Запад продолжает стратегически инвестировать в обороноспособность Украины.

Военная помощь Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать в США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Кроме того, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ПВО Владимир Зеленский военная помощь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет будет несмотря на графики: Шмыгаль назвал дома, которых не коснутся отключения

Свет будет несмотря на графики: Шмыгаль назвал дома, которых не коснутся отключения

15:17Украина
"Бьют снова и снова": Зеленский назвал реальный дефицит электроэнергии в Украине

"Бьют снова и снова": Зеленский назвал реальный дефицит электроэнергии в Украине

15:03Энергетика
Дело о подкупе нардепов: суд избрал Тимошенко меру пресечения – детали

Дело о подкупе нардепов: суд избрал Тимошенко меру пресечения – детали

15:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

Последние новости

15:24

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

15:17

Свет будет несмотря на графики: Шмыгаль назвал дома, которых не коснутся отключения

15:05

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

15:03

"Бьют снова и снова": Зеленский назвал реальный дефицит электроэнергии в Украине

15:01

Дело о подкупе нардепов: суд избрал Тимошенко меру пресечения – детали

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
14:54

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

14:45

До сегодняшнего дня в Украине не было ракет для ПВО: тревожное заявление Зеленского

14:19

План ЕС по членству для Украины столкнулся с мощным сопротивлением – FT

14:11

Беременную победительницу "Холостяка" преследовали: вмешалась полиция

Реклама
13:59

В Киеве все университеты переходят на дистанционку: как будут учиться студенты

13:57

Вражеским БПЛА обламали крылья: ВМС показали кадры разгромленного завода в РФВидео

13:54

Как долго в Украине будут морозы и стоит ли ждать потепления - прогноз синоптика

13:53

Не для красоты: стюардесса объяснила, зачем носит платок на шее во время работы

13:39

Мелкий снег и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:26

"Со мной что-то не так": Алина Гросу рассказала, как не могла забеременеть

13:12

Цена перевалила за 100 гривен: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

13:09

"Делай все, что хочешь": Могилевская приняла решение насчет старшей дочери

12:42

"Интересные ребята": российская певица призналась в любви к украинским музыкантам

12:42

В Одессе хотят сократить комендантский час: до скольки можно будет гулять

12:35

Гороскоп на завтра 17 января: Весам - страх, Водолеям - неудача

Реклама
12:32

После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

12:19

Финалистку Нацотбора поймали на сотрудничестве с россиянином — певица ответила

12:17

У путиниста Киркорова новые проблемы - власти РФ взялись за певца

12:14

Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

12:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и паденийВидео

11:46

Бархат, патина и характер: как будет выглядеть модный интерьер в 2026 году

11:28

Миллион рублей за ночь: Лорак пошла на радикальные меры для спасения брака

11:26

Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: какая там сейчас ситуация

11:24

Почему зимняя куртка не держит тепло: простой трюк быстро исправит ситуацию

11:18

В Украине не осталось ни одной целой электростанции, хуже всего в Киеве - Шмыгаль

11:17

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

11:00

Любовный гороскоп 2026: какие знаки зодиака ждут кризисы и свадьбы в новом годуВидео

10:31

Почему 17 января нельзя делиться своими планами с другими: какой церковный праздник

10:31

Monokate высмеяла Jerry Heil в пародии после громкого заявления про Нацотбор — деталиВидео

10:27

"Я никогда таких слов не говорила": суд избирает меру пресечения Тимошенко

10:06

Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026

09:41

"Это не удалось Обаме и Байдену": в США назвали главное условие для завершения войны

09:29

Кремль срывает на Киеве злость из-за революции в Иранемнение

09:21

Золото Полуботка в Украине: где его ищут и что за него должны были получить украинцыВидео

09:11

Армия РФ захватила Красногорское и продвинулась ещё на трёх участках — DeepState

Реклама
09:03

В Украине меняют правила комендантского часа: что теперь разрешено

08:33

Будет жить на пенсию: Долиной полностью сорвали гастрольный график

08:25

Трамп получил желанную Нобелевскую премию мира, но есть один неожиданный нюанс

08:12

После побега из больницы: стало известно о состоянии Валюхи из "Сватов"

08:00

Британия выделяет дополнительные £20 млн для Украины: на что пойдут средства

07:41

На нее нельзя смотреть: что требует Меган Маркл, чтобы приехать в Великобританию

07:16

Европа разработала три сценария защиты Гренландии от США - The Economist

06:10

Что нужно сделать, чтобы преодолеть коррупциюмнение

05:31

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

05:00

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять