До сегодняшнего дня в Украине не было ракет для ПВО: тревожное заявление Зеленского

По словам Зеленского, утром 16 января поступил большой пакет помощи.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-zayavil-o-kriticheskoy-nehvatke-raket-dlya-pvo-kakova-situaciya-seychas-10732865.html Ссылка скопирована

До сегодняшнего утра в Украине было несколько систем ПВО без ракет / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Украина получила очередной пакет ракет для противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Чехии Петром Павелом, отвечая на вопрос об ожиданиях от "Энергетического Рамштайна".

Глава государства добавил, что еще до утра 16 января несколько систем оставались без боеприпасов, однако сейчас ракеты уже поступили.

По словам президента, ему каждый раз приходится "выбивать" пакеты помощи с ракетами для систем ПВО в США и Европе.

видео дня

"До сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. На сегодняшний день я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у нас есть эти ракеты. Как вы считаете, для чего нужен Энергетический Рамштайн. Если я каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы или Америки", - сказал президент.

Он также отметил, что проблема касается не только американских систем Patriot, но и европейских комплексов ПВО. По его словам, не стоит возлагать ответственность только на США, ведь Украина получила много разных систем от партнеров, и для каждой из них нужны отдельные пакеты ракет.

Экспертная оценка поддержки Украины

Политолог и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко оценивает поддержку Украины западными партнерами как стабильную и масштабную. По его мнению, ключевым стратегическим союзником страны остается Европейский Союз, который обеспечивает не только финансовую, но и существенную военную помощь.

"Украина закупает американское оружие за средства ЕС. Во время встречи в Вашингтоне 18 августа обсуждался объем военных закупок на 90-100 млрд долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно затрудняет России одержать победу в войне", - подчеркнул Фесенко.

Эксперт добавляет, что координация действий ЕС и США в сфере вооружений создает дополнительные гарантии безопасности и демонстрирует, что Запад продолжает стратегически инвестировать в обороноспособность Украины.

Военная помощь Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать в США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Кроме того, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред