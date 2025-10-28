"Усилить давление на Путина": Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму

В рамках "коалиции желающих" обсуждалось, что необходимо "мобилизовать все силы, чтобы Украина смогла выстоять этой зимой".

Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму / коллаж: Главред, фото: x.com/AussenMinDE,

Кратко:

Зимний период имеет решающее значение

Украина должна сохранить способность к обороне

Европа и НАТО сильны, когда действуют как единое целое

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами. Об этом пишет BR24.

"Этот зимний период имеет решающее значение. Украина должна сохранить способность к обороне", - заявил политик от ХДС после переговоров в Брюсселе, в том числе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. видео дня

По его словам, ранее в рамках так называемой "коалиции желающих" обсуждалось, что необходимо "мобилизовать все силы, чтобы Украина смогла выстоять этой зимой". При этом на Германию ложится особая ответственность. Поэтому Украина, по его словам, может в любое время рассчитывать на Германию, подчеркнул министр.

Причиной таких заявлений стали масштабные российские удары по украинской энергетической инфраструктуре накануне зимы, пишет СМИ. Кроме того, по итогам встречи с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас Вадефуль заявил о необходимости усилить давление на кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Мы должны усилить давление на Путина и отстаивать наши европейские ценности - быть объединенными и готовыми нести ответственность за мир в рамках прочного европейского партнёрства", - написал он в X.

После переговоров с генеральным секретарём НАТО Вадефуль подчеркнул в X, что Европа и НАТО сильны, когда действуют как единое целое. Именно поэтому они усиливают поддержку Украины.

Новый механизм военной помощи - мнение эксперта

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду рассказал, что поддержка Украины со стороны США и Европы продолжается. Главным партнером все же остается Евросоюз. От стран поступает не только финансирование, но и военная помощь.

Украина также начала покупать американское оружие, а расплачивается европейскими деньгами.

"Украина покупает американское оружие за европейские деньги. Более того, на встрече в Вашингтоне, которая состоялась 18 августа, речь шла об очень большом объеме военных закупок - на 90-100 миллиардов долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое рассматривается на перспективу как одна из гарантий безопасности для Украины. Такая весомая военная и финансовая поддержка наших партнеров - это тоже козырь, который не позволяет России выиграть эту войну", - сказал Фесенко.

Военная помощь - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина подписала соглашение со Швецией о приобретении от 100 до 150 многоцелевых истребителей Gripen. Президент Зеленский и премьер Швеции Кристерссон договорились о намерениях поставки самолетов, которые позволят укрепить воздушные силы Украины.

Также Зеленский заявил 23 октября, что в Украине пока нет крылатых ракет Tomahawk, но они могут появиться.

Кроме этого, окончательное решение по Томагавкам для Украины не принято. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп "услышал" запрос Украины, однако обеспокоен вопросами безопасности США

Другие новости:

