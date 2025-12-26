Почему 27 декабря нельзя выбрасывать хлебные крошки: какой церковный праздник

По народным верованиям, у этого дня есть особый запрет: категорически не разрешается выбрасывать даже самые маленькие хлебные крошки.

Какой церковный праздник 27 декабря

Приметы 27 декабря

Что можно и нельзя делать 27 декабря

В субботу, 27 декабря, в православном календаре день памяти святого апостола, первомученика и архидьякона Стефана. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святой Стефан жил в I веке и принадлежал к числу семи диаконов, избранных апостолами для служения при Иерусалимской общине (Деяния апостолов, 6). По преданию, он был евреем-эллинистом, то есть выходцем из диаспоры, хорошо образованным, знал греческий язык и Писание.

Стефан активно проповедовал Христа как обещанного Мессию, обращаясь прежде всего к иудеям. Его слово было настолько убедительным, что оппоненты "не могли противиться мудрости и духу, которым он говорил".

Не одолев его в открытой дискуссии, противники прибегли к клевете. Вместо оправданий Стефан произнес величественную богословскую речь, которая стала одним из самых глубоких изложений истории спасения в Новом Завете. В этот момент Стефан увидел небесное видение: "Вот я вижу небеса открытые и сына человеческого, стоящего одесную Бога". Это видение стало окончательным приговором в глазах его судей.

Разъяренная толпа вывела Стефана за город и избила камнями. По иудейскому обычаю, свидетели должны были первыми бросить камни - их плащи стерег Савл, будущий апостол Павел. Так Стефан умер как мученик, простив врагов и подтвердив любовь сильнее смерти.

Приметы 27 декабря

Какая погода на Степана - такова будет и зима в целом.

Тепло и безветренно - скоро оттепель.

Облака низко над землей - к ветреной погоде.

Что нельзя делать 27 декабря

По народным верованиям, у этого дня есть особый запрет: категорически не разрешается выбрасывать даже самые маленькие хлебные крошки. В традиционном воображении они олицетворяют достаток, благополучие и благодать, поэтому легкомысленное отношение к хлебу могло навлечь нищету.

Что можно делать 27 декабря

В этот день православные верующие особенно обращаются в молитве к святому Стефану, прося его укрепить веру, принести внутреннее спокойствие и обеспечить благосостояние в доме. Кроме того, его уважают как покровителя домашнего скота, молясь о здоровье и защите животных.

