'Может будут завтра у нас': Зеленский заинтриговал заявлением о ракетах Tomahawk

Президент заявил, что Украина использовала дальнобойные возможности собственного производства для ударов вглубь РФ.

Зеленский заинтриговал заявлением о Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, uk.wikipedia.org

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина пока не имеет ракет Tomahawk, но может завтра будут

Ключевым результатом встречи в США стали новые санкции против РФ

Украина никогда не применяла дальнобойное оружие США для ударов по РФ

В Украине могут появиться американские крылатые ракеты Tomahawk. ВСУ никогда не использовали для ударов по РФ дальнобойное оружие, которое предоставили США. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Бельгии.

"Мы пока не имеем "Томагавков". Вот и все. Это результат (встречи Зеленского с Трампом - ред.)... Не знаю, может завтра будут "Томагавки" у нас", - сказал президент. видео дня

В то же время Зеленский подчеркнул, что ключевым результатом переговоров в Вашингтоне стали новые санкции против РФ. По его словам, никакого саммита в Венгрии без участия Украины не должно быть.

Била ли Украина американским дальнобойным оружием по России

Президент прямо заявил, что Украина никогда не использовала американское дальнобойное оружие для поражения важных объектов на территории России. По его словам, применение такого оружия ограничивалось территориями, временно оккупированными Россией.

"Мы никогда не использовали по очень важным целям на территории России американское оружие. Это важно. Мы использовали различное оружие, у которого есть неплохие дальнобойные возможности, но это было сугубо, я бы так сказал, на территории боевых действий", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что для дальних ударов Украина применяла собственные дальнобойные системы. По его словам, Украина имеет новейшие дальнобойные средства собственного производства с радиусом действия от 150 км до 3 000 км.

"Я не уверен, что я открою сейчас что-то новое. Есть у нас четкое использование дальнобойных возможностей украинского производства. И именно мы задействуем их от 150 километров до 3 тысяч километров - это наши новейшие возможности", - подчеркнул он.

Ракеты Tomahawk / Инфографика: Главред

Получит ли Украина Томагавки

Руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в комментарии Главреду заявил, что тема поставок в Украину крылатых ракет Tomahawk не исчерпана, однако ее не стоит обсуждать в публичной плоскости. По словам дипломата, публичные заявления могут осложнить переговорный процесс и поставить под угрозу чувствительные договоренности.

"Эти ракеты нам, безусловно, нужны... Но одних Tomahawk мало - они должны быть частью комплекса уничтожения российских объектов. Если мы применим комплексный подход, то есть Tomahawk, дроны, разведка и т.д., тогда получим результат", - сказал Огрызко.

Ракеты Tomahawk для Украины - последние новости

Напомним, 22 октября издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация Трампа сняла ограничения на применение Украиной отдельных западных ракет дальнего действия по целям на территории России. Ранее удары с использованием таких ракет требовали одобрения главы Пентагона.

Также 23 октября президент Зеленский заявил, что дальнобойное оружие, в частности ракеты Tomahawk, может изменить ход войны и заставить Путина почувствовать последствия агрессии. Киев ведет переговоры с европейскими странами, где есть такие ракеты.

Как сообщал Главред, пока окончательного решения по Томагавкам для Украины не принято. Вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп "услышал" запрос Украины, однако обеспокоен вопросами безопасности США.

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

