Путина охватил страх из-за Томагавков для Украины: в США раскрыли детали

Россия грозится "усилить" свое ПВО в ответ на возможную передачу Украине ракет Tomahawk.

Путин опасается поставок Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Путин пытается сорвать поставки Украине Tomahawk

Путин угрожает Западу, в том числе, и ядерным оружием

Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин пытается сорвать потенциальную поставку Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk. Он "угрожает" Соединенным Штатам усилением ПВО и риторикой относительно ядерного оружия. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Угрозы Западу со стороны Путина

Как отмечают аналитики ISW, глава Кремля продолжает кампанию по угрозам Западу, пытаясь сорвать переговоры о поставках Украине ракет Tomahawk. Путин цинично пытается показать, что он якобы соблюдает новый договор СНВ и представляет это как, мол, уступку в переговорах по завершению российско-украинской войны.

Чем угрожает Путин

Аналитики напомнили, что 10 октября Путин пригрозил, дескать, усилением российской ПВО в ответ на возможную передачу Украине Томагавков. Кроме того, российское государство, мол, завершает разработку нового ядерного оружия, о котором должна объявить уже в скором времени.

Ядерные испытания

Также источник из Кремля сказал, что РФ скоро может возобновить ядерные испытания, если страны Запада поступят аналогичным образом.

"ISW оценивает, что Кремль пытается представить потенциальные поставки американских ракет Tomahawk Украине как опасную эскалацию, чтобы сдержать Штаты от отправки такого оружия Киеву. Хотя Кремль последовательно не реагировал, когда Запад нарушал якобы "красные линии" России в прошлом", - подчеркнули аналитики.

Что говорит эксперт

Если Украина все-таки получит ракеты Томагавк в нужном количестве, они, вместе с отечественным дальнобойным вооружением, помогут устроить блэкаут в Москве, предположил в интервью Главреду военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, такой инцидент стал бы переломным моментом, а верхушка в Кремле тогда задумалась бы о свержении Путина.

"Да, вполне может, когда элиты поймут, что ситуация безвыходная, и что Россия не переломит ее в свою пользу. Путин каждый раз обещает им, что вот-вот Россия победит, каждый раз он вызывает Герасимова и рассказывает о победах, приписывая тысячи километров "серой зоны" к завоеваниям российской армии, к уже захваченным территориям. Но когда-то правда всплывет", - подчеркнул Жданов.

Что известно о ракете Tomahawk / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, еще 26 сентября журналисты The Telegraph написали, что президент Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом попросил ракеты Tomahawk. Позже Зеленский подтвердил разговор с Трампом о дальнобойном вооружении.

Уже 6 октября Трамп сказал, что "почти принял решение" о передаче Украине Tomahawk. Однако американский президент хочет разобраться, как именно будут использоваться ракеты.

Потенциальная поставка Украине ракет Tomahawk, дескать, может разрушить "положительные тенденции" в отношениях агрессора России и США, считает Владимир Путин.

"Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, по крайней мере позитивных тенденций, наметившихся в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", - сказал он.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

