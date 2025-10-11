Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путина охватил страх из-за Томагавков для Украины: в США раскрыли детали

Андрей Ганчук
11 октября 2025, 11:26
84
Россия грозится "усилить" свое ПВО в ответ на возможную передачу Украине ракет Tomahawk.
Путин, томагавк
Путин опасается поставок Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Кратко:

  • Путин пытается сорвать поставки Украине Tomahawk
  • Путин угрожает Западу, в том числе, и ядерным оружием

Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин пытается сорвать потенциальную поставку Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk. Он "угрожает" Соединенным Штатам усилением ПВО и риторикой относительно ядерного оружия. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Угрозы Западу со стороны Путина

Как отмечают аналитики ISW, глава Кремля продолжает кампанию по угрозам Западу, пытаясь сорвать переговоры о поставках Украине ракет Tomahawk. Путин цинично пытается показать, что он якобы соблюдает новый договор СНВ и представляет это как, мол, уступку в переговорах по завершению российско-украинской войны.

видео дня

Чем угрожает Путин

Аналитики напомнили, что 10 октября Путин пригрозил, дескать, усилением российской ПВО в ответ на возможную передачу Украине Томагавков. Кроме того, российское государство, мол, завершает разработку нового ядерного оружия, о котором должна объявить уже в скором времени.

Ядерные испытания

Также источник из Кремля сказал, что РФ скоро может возобновить ядерные испытания, если страны Запада поступят аналогичным образом.

"ISW оценивает, что Кремль пытается представить потенциальные поставки американских ракет Tomahawk Украине как опасную эскалацию, чтобы сдержать Штаты от отправки такого оружия Киеву. Хотя Кремль последовательно не реагировал, когда Запад нарушал якобы "красные линии" России в прошлом", - подчеркнули аналитики.

Что говорит эксперт

Если Украина все-таки получит ракеты Томагавк в нужном количестве, они, вместе с отечественным дальнобойным вооружением, помогут устроить блэкаут в Москве, предположил в интервью Главреду военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, такой инцидент стал бы переломным моментом, а верхушка в Кремле тогда задумалась бы о свержении Путина.

"Да, вполне может, когда элиты поймут, что ситуация безвыходная, и что Россия не переломит ее в свою пользу. Путин каждый раз обещает им, что вот-вот Россия победит, каждый раз он вызывает Герасимова и рассказывает о победах, приписывая тысячи километров "серой зоны" к завоеваниям российской армии, к уже захваченным территориям. Но когда-то правда всплывет", - подчеркнул Жданов.

ракета Tomahawk инфографика
Что известно о ракете Tomahawk / Инфографика: Главред

Ракеты Tomahawk для Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, еще 26 сентября журналисты The Telegraph написали, что президент Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом попросил ракеты Tomahawk. Позже Зеленский подтвердил разговор с Трампом о дальнобойном вооружении.

Уже 6 октября Трамп сказал, что "почти принял решение" о передаче Украине Tomahawk. Однако американский президент хочет разобраться, как именно будут использоваться ракеты.

Потенциальная поставка Украине ракет Tomahawk, дескать, может разрушить "положительные тенденции" в отношениях агрессора России и США, считает Владимир Путин.

"Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, по крайней мере позитивных тенденций, наметившихся в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", - сказал он.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Владимир Путин Томагавк война России и Украины Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве нашли застреленным известного блогера: детали и фото от Нацполиции

В Киеве нашли застреленным известного блогера: детали и фото от Нацполиции

12:09Украина
Александр Лукашенко срочно поднял войска по тревоге - Минобороны Беларуси

Александр Лукашенко срочно поднял войска по тревоге - Минобороны Беларуси

11:49Мир
Путина охватил страх из-за Томагавков для Украины: в США раскрыли детали

Путина охватил страх из-за Томагавков для Украины: в США раскрыли детали

11:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Китайский гороскоп на сегодня 11 октября: Козлам - проблемы, Собакам - трудности

Китайский гороскоп на сегодня 11 октября: Козлам - проблемы, Собакам - трудности

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю

От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

Последние новости

12:09

В Киеве нашли застреленным известного блогера: детали и фото от Нацполиции

11:59

Все понимают его неправильно: что на самом деле означает слово "наглий"Видео

11:49

Александр Лукашенко срочно поднял войска по тревоге - Минобороны Беларуси

11:37

"Он тоже виноват": Тоня Матвиенко заговорила о разводе с Арсеном Мирзояном

11:30

Старые названия районов Киева: где был Московский, а где - Ленинградский

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
11:30

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

11:26

Путина охватил страх из-за Томагавков для Украины: в США раскрыли детали

10:46

Без войск КНДР: в ISW заявили, что россияне нацелились захватить Сумы

10:36

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Реклама
10:01

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

09:59

Синее золото Прованса: как вырастить роскошный лавандовый сад в УкраинеВидео

09:53

После российских ударов: эксперт сказал, останется ли Украина без газа зимойВидео

09:10

Закрытие аэропорта и громкие взрывы: в Волгограде жалуются на атаку дроновВидео

08:10

Зачем Путин попросил прощения у Алиева?мнение

08:01

Пожары, отключения света и пострадавшие: РФ ночью атаковала Украину, детали

06:10

Охотник за Нобелевской премией проигралмнение

05:50

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

05:00

Любовь накроет с головой: четырем знакам зодиака будет круто везти 11 октября

04:44

Гороскоп на завтра 12 октября: Близнецам - ссора, Львам - море счастливых моментов

03:32

"Темный ад": Земле грозит Апокалипсис из-за таинственной материи

Реклама
02:30

Почему не стоит покупать готовый тертый сыр: указана опасная причина

01:43

Мечта каждой женщины: самые заботливые мужья среди знаков зодиака

00:20

Вопрос не только к ПВО: Зеленский отреагировал на критику защиты киевских ТЭЦ

10 октября, пятница
23:58

Синий знак с тремя полосами и кучей стрелок появился на дорогах: что он означает

23:47

"Угроза существует": эксперт назвал главные "города-мишени" для РФВидео

22:53

Переломный момент для четырех знаков зодиака: они скоро исполнят свои мечты

22:50

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

22:32

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

21:22

Украина согласовывает все детали передачи ракет Tomahawk - МИД

21:01

Трамп публично поблагодарил Путина после того, как Нобелевскую премию дали не емуВидео

20:43

"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

20:32

"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

20:06

"Можно сделать довольно быстро": эксперт рассказал, как спасти ТЭЦ и ТЭС от РФВидео

19:48

Чудо природы появляется раз в 10 лет: где в Украине находится озеро-призрак

19:33

Похолодание с дождем накроют Украину: как изменится погода в ближайшее время

19:20

Кличко предупредил о новом ударе по Киеву, Безлугая просит жителей покинуть столицу

19:17

Почти все деньги: клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз

19:10

Когда РФ готовит повторные удары по Украинемнение

18:38

Любимый овощ украинцев безумно подорожал - за неделю цены подскочили на 51%

18:27

В Украину на месяцы раньше доставили сотни ракет ПВО – минобороны Британии

Реклама
18:25

Что будет, если оставить в доме беспорядок: строгие приметы 11 октября

18:13

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

17:50

Пенсионерам готовят прибавку: кого ждёт повышение и что известно о сроках

17:38

Путин назвал "понтами" угрозы Зеленского и начал пугать "новым оружием"

17:34

"Все по-честному": муж певицы MamaRika раскрыл ее доход

17:24

Обдирают украинцев до нитки: ТОП-5 приборов, потребляющих больше всего энергии

16:43

Готова к смерти: путинистку Шукшину экстренно госпитализировали

16:36

Польша поддержала идею закрытия неба над Украиной: названо главное условие

16:34

Бешеный скачок доллара и падение евро: НБУ дал новый курс валют на 13 октября

16:26

РФ оставила без света семь областей Украины: где введены более жесткие отключенияФото

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять