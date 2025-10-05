Передача Украине ракет Tomahawk - Путин выступил с громким заявлением

Положительные тенденции в отношениях между Россией и США могут быть разрушены в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, отметил Путин.

https://glavred.info/war/peredacha-ukraine-raket-tomahawk-putin-vystupil-s-gromkim-zayavleniem-10704008.html Ссылка скопирована

Путин пригрозил США из-за вероятной передачи Украине ракет Tomahawk / Коллаж Главред, фото: wikimedia.org, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Путин пригрозил США ответом в случае поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk

Глава Кремля отметил, что отношения между Россией и США могут ухудшиться

Россия "должным образом" отреагирует в случае, если Соединенные Штаты передадут Украине ракеты Tomahawk, пригрозив ухудшением отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Путин подчеркнул, что возможная поставка этих ракет может разрушить положительные тенденции в двусторонних отношениях. Он также отметил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки оружия Украине, объясняя свою позицию "честно и открыто".

видео дня

По словам президента страны-агрессора России, он не пытается кому-то угодить, а лишь излагает видение ситуации так, как она есть, а реакция на это - уже дело американской стороны.

"Там были и вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности - это Tomahawk. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, по крайней мере позитивных тенденций, наметившихся в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", - отметил военный преступник Путин.

Смотрите видео заявления Путина:

/ Фото: скриншот

/ Инфографика: Главред

Какие цели Украина сможет поражать ракетами Tomahawk

Как писал Главред, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире 24 канала, какие возможности откроются для украинских войск в случае одновременной передачи США ракет Tomahawk и разрешения на удары по целям вглубь РФ.

Он отметил, что поставки ракет в тактико-технических характеристиках, которые использует сама армия США, - это уже совсем другой уровень боеспособности.

Если Украина получит такие Tomahawk и право поражать цели на расстоянии до примерно 3 тысяч километров, в зоне поражения окажутся среднеуровневая вражеская логистика, склады и арсеналы, аэродромы, полевые штабы и другие критические объекты.

"Это то все, что будет уничтожаться нашими ударами. Мы знаем, что даже удары ATACMS по российским базам или аэродромам, которые они эксплуатируют на оккупированных территориях Украины, для них всегда были очень болезненными и с большими потерями", - отметил Тимочко.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, обострение боевых действий и усиление обстрелов, которые наблюдаются сейчас, является типичной военной тактикой, отметил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, когда одна из сторон демонстрирует уступчивость, противник реагирует более активными действиями. Именно поэтому как Украина, так и европейские государства и Россия продолжают укреплять свои военные возможности.

Политолог и директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко объяснил, что и РФ, и Украина стремятся улучшить собственные позиции перед возможными переговорами.

Он также отметил, что Украина усилила удары по стратегически важным объектам на территории России. Если эти атаки станут более масштабными, это может существенно повлиять на позицию кремлевского диктатора Владимира Путина.

Другие новости:

О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред