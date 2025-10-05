Укр
Читать на украинском
Осень подготовила сюрпризы на 6 октября: где завтра понадобится зонт

Марина Фурман
5 октября 2025, 13:50
Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 6 октября.
Прогноз погоды на 6 октября / фото: pixabay

В понедельник, 6 октября, в Украине ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут дожди. При этом в некоторых регионах столбики термометров будут показывать +20 °C. Таким прогнозом поделилась Наталка Диденко.

По ее словам, наиболее вероятные осадки - в западных областях. На остальной территории будет пасмурно, местами с незначительной моросью.

Температура воздуха днем составит +12...+15 °C, на юге и востоке - до +20 °C. В западных регионах прохладнее - +9...+12 °C.

Прогноз погоды на 6 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

Понедельник в Киеве будет облачным, но осадков не прогнозируется. Только возможен туман.

В течение дня в столице ожидается +12...+14 °C.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Ждать ли украинцам потепления - прогноз синоптика

Народный синоптик Станислав Щедрин ранее говорил, что первая половина октября в Украине пройдет с дождями, но с 13-14 октября в Украине дожди прекратятся и должно потеплеть на 3-4 градуса.

Как писал Главред, в Украине 5 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с в южных и восточных областях. На высокогорье Карпат будет мокрый снег.

По словам синоптика Наталки Диденко, 5 октября в Украине будет теплее. Похолодание задержится только на западе - 9-12 градусов тепла. На востоке и юге температура воздуха повысится до 15-20 градусов тепла. В центральных областях ожидается +12+18 градусов, а на севере - 12-14 градусов тепла.

Между тем Кибальчич сообщил, что в течение новой рабочей недели будет относительно тепло, но зонтики не стоит прятать.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

