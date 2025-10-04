Укр
От мокрого снега и ливней до +20: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Ангелина Подвысоцкая
4 октября 2025, 06:15
Синоптики назвали регионы, где могут баты сильные осадки с грозами и шквалами.
Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 4 октября
  • Где температура воздуха опустится до 0 градусов
  • В каких областях будут лить грозовые дожди и снег

Погода в Украине на выходных, 4-5 октября, будет неустойчивой и влажной в большинстве регионов. Во многих областях ожидаются дожди и грозы. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Прогноз погоды на 4 октября

Синоптики прогнозируют дожди в северных, западных, центральных и южных областях. На юге ожидаются даже грозы, а местами возможны сильные ливни. В этот день даже будет идти снег в Карпатах. Также синоптики прогнозируют туман в западных регионах. В восточных областях ожидается сильный ветер - 15-20 м/с.

видео дня

В этот день прохладнее всего будет на западе. Там температура воздуха повысится до 8-13 градусов тепла, а в Карпатах - лишь до +6 градусов. Теплее всего будет на востоке Украины. Там температура воздуха повысится до 23 градуса тепла. В других областях днем ожидается 19-22 градуса тепла.

Прогноз погоды на 5 октября

Грозовые дожди ожидаются в центральных, восточных областях. На юге будут сильные ливни. В западных регионах будет даже мокрый снег и туман. Температура воздуха на западе будет самой холодной - 8-13 градусов тепла. Во всех остальных областях температура воздуха повысится до +20 градусов.

Следует отметить, что в Одесской области будет преимущественно сухо. В этот день скорость ветра в Украине будет достигать 7-12 м/с.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в октябре в Украине погода будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.

Накануне в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что в горах Украины уже падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

