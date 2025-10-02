Мокрый снег, дожди и штормовой ветер: названа область, где будет очень холодно

Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І и ІІ уровни опасности.

Прогноз погоды в Украине на 3 октября / Фото: УНИАН

Погода в Украине 3 октября будет прохладной, но сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 3 октября в западных и северных областях. Там ожидаются сильные заморозки на поверхности почвы - 0-3 градуса. В Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях объявили II уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 3 октября / фото: ventusky

По словам синоптика Натальи Диденко, 3 октября будет достаточно сухая погода. В Украине будет более теплая погода. На востоке и юге температура воздуха повысится до 14-19 градусов тепла. На севере будет 10-13 градусов тепла. Холоднее всего будет на западе - 8-11 градусов тепла. Ближайшей ночью там будет -1 градус.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 3 октября

В Украине 3 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом на высокогорье Карпат. В северных и западных областях будет туман. Ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. На территории южных т юго-восточных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Значение температуры в большинстве западных и северных областей в ночные часы будут в пределах 1-6° тепла. Также по предупреждению синоптиков ожидаем заморозки на поверхности почвы, а на Волыни, Ровенщине, Львовщине, Ивано-Франковщине и Житомирщине и в воздухе 0-3°, зато в дневные часы значения температуры будут достигать 8-13° тепла; на остальной территории ночью 4-9°, днем 14-19°. На высокогорье Карпат температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 3 октября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +12...+20 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +1...+8 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 3 октября / фото: meteoprog

Погода 3 октября в Киеве

В Киеве 3 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Также ожидается туман. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-3°, днем 8-13° тепла; в Киеве ночью около 5° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 3 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в октябре в Украине погода будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.

Накануне в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что в горах Украины уже падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

