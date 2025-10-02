Укр
7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
2 октября 2025, 03:50
Эта мощная магнитная буря может серьезно повлиять на самочувствие.
магнитная буря
Украину атаковала 7-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украина находится под влиянием очень сильной магнитной бури. Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.

1 октября страну атаковала очень сильная магнитная буря, мощность которой достигла семи баллов. Ожидается, что 2-3 октября она станет слабее и опустится почти до четырех баллов. Однако расслабляться еще рано, ведь все может измениться.

видео дня

Британская геологическая служба предупреждает, что в дальнейшем мощность магнитной бури может усилиться. В течение следующих нескольких дней будут активные периоды, когда шторм будет достигать пика. После этого буря пойдет на спад.

магнитная буря
Украину атаковала 7-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса С и М. Сообщается, что 2 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 67 солнечных пятен.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на челоека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

19:00

Зачем океанам соль и как изменение солености может сделать полюса непригодными для жизни

18:46

Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

18:37

Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый "белый" грибВидео

18:19

Что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора

18:12

"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по ДнепруФотоВидео

17:48

Инерция против человечества: что будет, когда Земля перестанет вращаться

17:46

Как сказать на украинском "изолента": слова, о которых почти никто не знаетВидео

17:09

Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

17:04

Сразу в больницу: голливудский актер протестировал удар Александра Усика

17:03

Убьют сорняки и земля отдохнет: какие сидераты посеять на огороде осеньюВидео

16:43

Начнутся финансовые проблемы и не только: строгие запреты и приметы 2 октября

16:41

Главный жизненный вызов: что вам суждено преодолеть по году рождения

16:21

Исчезнет первая со стола: рецепт шикарной закуски из шампиньонов

