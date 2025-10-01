Снег, дождь и мороз накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

Во Львове будет холоднее всего. Там температура воздуха опустится до +2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 2 октября

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

В каких областях будут лить дожди и снег

Погода в Украине 2 октября будет холодной, а местами даже снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях. Там ожидаются сильные заморозки на поверхности почвы - 0-3 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: ventusky

По словам синоптика Наталки Диденко, 2 октября на севере и в центральной части страны будет очень холодно - 6-10 градусов тепла. На востоке и юге температура воздуха вырастет до 14-18 градусов тепла. Днем дожди будут на севере.

"В Киеве 2-го октября ожидается дождь и очень холодно, +8 градусов. Одевайтесь почти по зимнему и на мокрую погоду. Немного надо померзнуть - в дальнейшем в Киеве будет медленно теплеть, а затем и по всей Украине", - говорится в сообщении.

На западе потеплеет после 5 октября. А на востоке и юге будет впоследствии тепло - +20 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 2 октября

В Украине 2 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Украине. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"По температуре ночью 1-6° тепла, но обратите внимание, что в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, на Прикарпатье и в воздухе 0-3°, в дневные часы 5-10° тепла, на Закарпатье до 13°; на юге и востоке страны ожидаем ночью 4-9°, днем 12-17°. Также на высокогорье Карпат небольшой мокрый снег; температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 2 октября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +9...+19 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +2...+8 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: meteoprog

Погода 2 октября в Киеве

В Киеве 2 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью около 5° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в октябре в Украине погода будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.

Накануне в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что в горах Украины уже падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

