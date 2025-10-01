Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Снег, дождь и мороз накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
1 октября 2025, 19:44
1289
Во Львове будет холоднее всего. Там температура воздуха опустится до +2 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 2 октября
  • Где температура воздуха опустится до -3 градусов
  • В каких областях будут лить дожди и снег

Погода в Украине 2 октября будет холодной, а местами даже снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях. Там ожидаются сильные заморозки на поверхности почвы - 0-3 градуса.

видео дня
погода в Украине 2 октября
Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: ventusky

По словам синоптика Наталки Диденко, 2 октября на севере и в центральной части страны будет очень холодно - 6-10 градусов тепла. На востоке и юге температура воздуха вырастет до 14-18 градусов тепла. Днем дожди будут на севере.

"В Киеве 2-го октября ожидается дождь и очень холодно, +8 градусов. Одевайтесь почти по зимнему и на мокрую погоду. Немного надо померзнуть - в дальнейшем в Киеве будет медленно теплеть, а затем и по всей Украине", - говорится в сообщении.

На западе потеплеет после 5 октября. А на востоке и юге будет впоследствии тепло - +20 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 2 октября

В Украине 2 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Украине. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"По температуре ночью 1-6° тепла, но обратите внимание, что в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, на Прикарпатье и в воздухе 0-3°, в дневные часы 5-10° тепла, на Закарпатье до 13°; на юге и востоке страны ожидаем ночью 4-9°, днем 12-17°. Также на высокогорье Карпат небольшой мокрый снег; температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 2 октября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +9...+19 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +2...+8 градусов.

погода 2 октября
Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: meteoprog

Погода 2 октября в Киеве

В Киеве 2 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью около 5° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 2 октября
Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в октябре в Украине погода будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.

Накануне в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что в горах Украины уже падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ - есть ли угроза радиации

На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ - есть ли угроза радиации

20:59Война
С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФ

С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФ

20:53Мир
"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударов

"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударов

20:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Последние новости

21:16

"Эту победу нельзя просто ждать": ведущий Єдиних новин мобилизовался

20:59

На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ - есть ли угроза радиации

20:53

С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФВидео

20:50

Врачи бьют тревогу: что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

20:45

Как вы вешаете туалетную бумагу: лишь одна деталь выдает истинный характер

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
20:41

Весенний урожай не подведет: благоприятные дни осенней посадки лука под зимуВидео

20:29

Принцесса Анна в Киеве: о чем сестра Чарльза ІІІ говорила с Еленой Зеленской

20:22

"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударовФото

19:55

"Хороших сценариев для Кремля нет": при каком условии Китай может отказаться от России

Реклама
19:51

Где спрятаны три совы: только 1% людей пройдет головоломку за 10 секунд

19:47

Оптимальные обороты двигателя: простой лайфхак, как реально сэкономить на "механике"

19:44

Снег, дождь и мороз накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:24

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

19:22

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

19:13

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

19:10

Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мирамнение

19:04

"Мечтал познакомиться": Александра Кучеренко решилась на перемены в жизни

19:03

В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетикиВидео

19:00

Зачем океанам соль и как изменение солености может сделать полюса непригодными для жизни

18:46

Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

Реклама
18:37

Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый "белый" грибВидео

18:19

Что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора

18:12

"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по ДнепруФотоВидео

17:48

Инерция против человечества: что будет, когда Земля перестанет вращаться

17:46

Как сказать на украинском "изолента": слова, о которых почти никто не знаетВидео

17:09

Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

17:04

Сразу в больницу: голливудский актер протестировал удар Александра Усика

17:03

Убьют сорняки и земля отдохнет: какие сидераты посеять на огороде осеньюВидео

16:43

Начнутся финансовые проблемы и не только: строгие запреты и приметы 2 октября

16:41

Главный жизненный вызов: что вам суждено преодолеть по году рождения

16:21

Исчезнет первая со стола: рецепт шикарной закуски из шампиньонов

15:57

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

15:56

Странный скрип под капотом автомобиля: как решить проблему

15:48

Счета за свет станут значительно меньше: как стирать одежду, чтобы сэкономитьВидео

15:35

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

15:19

Какие вещи категорически нельзя стирать в стиральной машине: эксперты советуют

15:02

Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

14:53

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

14:49

Чтобы не чинить авто: водителям сказали, когда нужно делать замену антифризаВидео

14:26

Защитник независимости: Андрею Парубию посмертно присвоили звание Героя Украины

Реклама
14:10

Леонтьев сообщил о тяжелой утрате: что случилось

14:01

Идеальный живот: Леся Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры после родовВидео

13:56

Красивые и мелодичные: какие женские имена приносят счастье

13:42

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

13:32

Предатель, который освобождал невольников: дилемма Ивана Сирко, которую не решили до сих пор

13:28

Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужинВидео

13:21

Мечта Путина о демилитаризации Украины стала его кошмаром - Atlantic Council

13:08

Чиновникам в Украине хотят снизить зарплаты: в Раде сделали заявление

12:48

Красавчик-блондин: Пономарев показал, как выглядел 25 лет назад

12:38

"Танцоры" океана: есть ли крабы в Украине и почему они ходят боком

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять