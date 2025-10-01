Укр
"Едва не лето": синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Анна Косик
1 октября 2025, 11:36
Температура воздуха в разных регионах Украины будет контрастной.
Какой будет погода в разных областях Украины 2 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 2 октября
  • В каких регионах ожидаются осадки

Погода в Украине завтра, 2 октября, будет удивлять значительными температурными контрастами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, в то время как в одних регионах Украины температура поднимется не выше +10 градусов, то на востоке столбики термометров смогут подняться до +18 градусов.

Как будет отличаться температура воздуха в разных областях Украины

Диденко прогнозирует, что на западе и севере температура будет завтра держаться в пределах +6+10 градусов. В то же время в Винницкой области и в Кропивницком с районами температура будет колебаться в районе +7+11 градусов.

В Черкасской области будет еще теплее - +9+12 градусов, в Полтавской области температура поднимется до +10+15 градусов, а в Днепропетровской области - до +11+16 градусов.

На востоке будет теплее всего, ожидается до +14+18 градусов, в то время как на юге температура будет в пределах +12+16 градусов.

Погода в Украине 2 октября
Погода в Украине 2 октября / фото: скриншот с meteoprog

Где в Украине пройдут осадки

Диденко сообщила, что 2 октября дожди ожидаются только в северных областях Украины. В остальных регионах существенных осадков не будет, но при этом облачность никуда не исчезнет.

Какой будет погода в Киеве 2 октября

Завтра в столице ожидается дождь и холод. Температура воздуха будет держаться на уровне +8 градусов. Поэтому синоптик советует одеваться почти по-зимнему и на мокрую погоду.

"Немного надо померзнуть - в дальнейшем в Киеве будет медленно теплеть, а потом и по всей Украине", - добавила она.

погода в киеве 2 октября
Погода в Киеве 2 октября / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украину придет потепление

Диденко отметила, что дольше всего холодная погода в Украине продержится именно в западных областях. Но после 5 октября потеплеет и там. При этом на востоке и юге будет тепло все время, даже местами температура воздуха будет подниматься до +18+20 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Как будет меняться погода в Украине зимой

Главред писал, что согласно данным MkWeather, зима 2025-2026 в Украине будет рекордно холодной. Синоптики прогнозируют сильные морозы и много снега.

Начало зимы отметится относительно мягкой погодой. Время от времени возможны дожди и снег. В январе ожидается постепенное снижение температуры, которое перейдет в настоящие арктические морозы. А январь и февраль могут принести обильные снегопады и устойчивый снежный покров. Особенно холодно во второй половине зимы может быть в восточных и центральных областях Украины.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в октябре в Украине погода будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.

Накануне в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что в горах Украины уже падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

