Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

В Украину придет неожиданное бабье лето, рассказал народный синоптик Главреду.

Погода на октябрь в Украине / pixabay

Погода в Украине в октябре будет с контрастом. Как рассказал в интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин, Украину ждет бабье лето и долгожданное потепление.

"По моим прогнозам, первая половина октября в Украине пройдет с дождями. Температура будет в районе +15 - +17 градусов. Осадки будут по всей Украине, но не очень интенсивные. Уже примерно с 13-14 октября в Украине дожди прекратятся и должно потеплеть на 3-4 градуса", - отметил народный синоптик.

Также Щедрин отметил, что в Украину в октябре придет бабье лето.

"Бабьего лета в Украине еще и не было. Оно пройдет во второй половине октября. И бабье лето будет не одно, их ожидаем несколько", - отметил Щедрин.

Погода в Украине

Напомним, Главред со ссылкой на Наталью Диденко писал, что воскресенье, 28 сентября, отметится дождями. В этот день атмосферный фронт принесет дожди в северную часть нашего государства. В понедельник, 29 сентября, дождей станет больше.

По данным meteoprog, 28 сентября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +8...+12 градусов.

