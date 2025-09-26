Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

Украину этой осенью ждет несколько периодов бабьего лета, рассказал народный синоптик Главреду.

https://glavred.info/synoptic/ukrajinu-nakriye-poteplinnya-ta-noviy-syurpriz-sinoptik-rozpoviv-detalniy-prognoz-ta-dati-10701569.html Ссылка скопирована

Когда в Украине потеплеет и придет бабье лето / Главред

Погода в Украине в конце сентября резко изменилась. После жары до +30, пришли дожди, грозы и заморозки.

Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду рассказал, когда ждать потепления в Украине, будет ли бабье лето, с какой погоды начнется октябрь, и когда ждать значительных морозов.

Последние дни в Украину пришли заморозки, сколько они могут продержаться?

видео дня

Заморозки ожидаем только следующие трое суток. То есть в ночь на 27, 28 и 29 сентября. Эти заморозки ожидаем на поверхности почвы от 0 до -3. Преимущественно заморозки будут в западных и северных областях, также возможно в Черкасской области.

График погоды для Киева на ближайшие 5 дней / Укргидрометцентр

Как начнется октябрь в Украине?

По моим прогнозам, первая половина октября в Украине пройдет с дождями. Температура будет в районе +15 - +17 градусов.

Осадки будут по всей Украине, но не очень интенсивные. То есть заливать Украину не будет сильно. Кроме того, с 1 по 5 октября ночные температуры будут немного выше, до +8 градусов.

Примерно с 13-14 октября в Украине дожди прекратятся и должно потеплеть на 3-4 градуса.

Погода на две недели октября / meteoprog

Ожидать ли нам бабье лето?

Конечно будет, бабьего лета в Украине еще и не было. Оно пройдет во второй половине октября. И бабье лето будет не одно, их ожидаем несколько.

Когда украинцам ожидать серьезных морозов со снегом?

Пока ожидать не стоит. Но, если говорить о погоде в дальнейшем и действительно серьезное похолодание с морозами днем и осадками, то ожидаем аж в середине ноября.

О персоне: Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред