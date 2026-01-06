Укр
В популярном детском питании нашли опасный сюрприз: покупателям возвращают деньги

Юрий Берендий
6 января 2026, 19:03
545
Nestlé объявила о добровольном отзыве определенных партий детских смесей NAN и NESTOGEN в Европе из-за потенциального риска наличия токсина цереулида.
Nestlé объявила об отзыве детских смесей из магазинов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Nestlé отзывает свои детские смеси из стран Европы
  • Причиной такого решения стало обнаружение опасного токсина

Компания Nestlé объявила о превентивном отзыве некоторых партий детских смесей NAN и NESTOGEN в ряде европейских стран из-за потенциального риска качества одного из ингредиентов, который поставлял сторонний производитель. Об этом говорится в сообщении компании.

"Для Nestlé качество и безопасность продукции является приоритетом номер один. Руководствуясь этим приоритетом, Nestlé в Украине инициирует меру пресечения в виде добровольного отзыва импортируемых продуктов, а именно отдельных смесей для детского питания под торговыми марками NAN® и NESTOGEN®", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале декабря компания добровольно отозвала ограниченные партии смесей в качестве меры предосторожности в связи с выявленным потенциальным риском на одной из производственных линий. отмечается, что эти партии не экспортировались в Украину.

Nestlé заблокировала продукцию, которая была под ее контролем, усилила протоколы контроля качества, провела дополнительные испытания смесей и осуществила полную проверку цепи поставок и анализ причин возникновения проблемы. Выявлен дефект качества в одном из ингредиентов, который использовался для производства смесей, и из-за принципа предосторожности компания решила добровольно отозвать потенциально опасные партии из-за возможного наличия цереулида, который могут продуцировать отдельные штаммы Bacillus cereus.

/ Скриншот

"По состоянию на сегодня ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано. Данный отзыв имеет исключительно предупредительный характер. Уверяем, что мы внедряем все необходимые меры для того, чтобы наши клиенты и потребители могли быть уверены в неизменно высоком уровне безопасности нашей продукции. Наши службы поддержки потребителей доступны для поддержки родителей и опекунов. Если вы приобрели любой из этих товаров, пожалуйста, обратитесь на Линию заботы Nestlé по ссылке или номеру 0 800 500 950", - резюмировали в компании.

Как сообщает BBC, речь идет о токсине, который способен вызывать пищевые отравления у младенцев, в частности тошноту и рвоту.

В компании отметили, что отзыв касается только конкретного продукта и проводится из соображений максимальной осторожности, при этом покупателям пообещали полный возврат средств. Причиной проблемы стал ингредиент, полученный от одного из поставщиков.

Цереулид - токсин, который образуется бактерией Bacillus cereus, может вызвать рвоту и боли в животе. Агентство FSA предупредило, что это вещество не разрушается даже при приготовлении смесей с использованием горячей воды.

"Я хочу заверить родителей и опекунов, что мы принимаем срочные меры, помогая гарантировать, что вся пораженная продукция будет изъята из продажи в качестве меры предосторожности. Если вы уже кормили ребенка этим продуктом и есть беспокойство о состоянии его здоровья, обратитесь за советом к медицинским работникам", - заявила Джейн Роулинг, глава отдела инцидентов FSA.

Изъятие продуктов и товаров в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в торговых сетях Европы обнаружили продукцию с превышением допустимых норм тяжелых металлов. Об этом ранее сообщала Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В киевском управлении Госпродпотребслужбы также сообщали о завозе в Украину грейпфрутов, которые были обработаны вредным для человека веществом.

Ранее специалисты службы в Одесской области обнаружили опасные детские игрушки. Во время проверки выяснилось, что уровень свинца в них превышал норму в 164 раза. Несмотря на зафиксированные нарушения, такая продукция до сих пор продается.

Об источнике: Nestlé

Nestlé SA (французское произношение: [nɛsle]) - швейцарская компания, крупнейший в мире производитель пищевых продуктов, со штаб-квартирой в городе Веве. Компания занимает 64 место в Fortune Global 500 согласно рейтингу крупнейших компаний мира за 2017 год, сообщает Википедия.

В марте 2022 года компания отказалась выйти с российского рынка в связи с российским вторжением в Украину. В ноябре 2023 года НАПК Украины внесло компанию в перечень международных спонсоров войны.

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

