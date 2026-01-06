В популярном детском питании нашли опасный сюрприз: покупателям возвращают деньги

О чем говорится в материале:
- Nestlé отзывает свои детские смеси из стран Европы
- Причиной такого решения стало обнаружение опасного токсина
Компания Nestlé объявила о превентивном отзыве некоторых партий детских смесей NAN и NESTOGEN в ряде европейских стран из-за потенциального риска качества одного из ингредиентов, который поставлял сторонний производитель. Об этом говорится в сообщении компании.
"Для Nestlé качество и безопасность продукции является приоритетом номер один. Руководствуясь этим приоритетом, Nestlé в Украине инициирует меру пресечения в виде добровольного отзыва импортируемых продуктов, а именно отдельных смесей для детского питания под торговыми марками NAN® и NESTOGEN®", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале декабря компания добровольно отозвала ограниченные партии смесей в качестве меры предосторожности в связи с выявленным потенциальным риском на одной из производственных линий. отмечается, что эти партии не экспортировались в Украину.
Nestlé заблокировала продукцию, которая была под ее контролем, усилила протоколы контроля качества, провела дополнительные испытания смесей и осуществила полную проверку цепи поставок и анализ причин возникновения проблемы. Выявлен дефект качества в одном из ингредиентов, который использовался для производства смесей, и из-за принципа предосторожности компания решила добровольно отозвать потенциально опасные партии из-за возможного наличия цереулида, который могут продуцировать отдельные штаммы Bacillus cereus.
"По состоянию на сегодня ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано. Данный отзыв имеет исключительно предупредительный характер. Уверяем, что мы внедряем все необходимые меры для того, чтобы наши клиенты и потребители могли быть уверены в неизменно высоком уровне безопасности нашей продукции. Наши службы поддержки потребителей доступны для поддержки родителей и опекунов. Если вы приобрели любой из этих товаров, пожалуйста, обратитесь на Линию заботы Nestlé по ссылке или номеру 0 800 500 950", - резюмировали в компании.
Как сообщает BBC, речь идет о токсине, который способен вызывать пищевые отравления у младенцев, в частности тошноту и рвоту.
В компании отметили, что отзыв касается только конкретного продукта и проводится из соображений максимальной осторожности, при этом покупателям пообещали полный возврат средств. Причиной проблемы стал ингредиент, полученный от одного из поставщиков.
Цереулид - токсин, который образуется бактерией Bacillus cereus, может вызвать рвоту и боли в животе. Агентство FSA предупредило, что это вещество не разрушается даже при приготовлении смесей с использованием горячей воды.
"Я хочу заверить родителей и опекунов, что мы принимаем срочные меры, помогая гарантировать, что вся пораженная продукция будет изъята из продажи в качестве меры предосторожности. Если вы уже кормили ребенка этим продуктом и есть беспокойство о состоянии его здоровья, обратитесь за советом к медицинским работникам", - заявила Джейн Роулинг, глава отдела инцидентов FSA.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в торговых сетях Европы обнаружили продукцию с превышением допустимых норм тяжелых металлов. Об этом ранее сообщала Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В киевском управлении Госпродпотребслужбы также сообщали о завозе в Украину грейпфрутов, которые были обработаны вредным для человека веществом.
Ранее специалисты службы в Одесской области обнаружили опасные детские игрушки. Во время проверки выяснилось, что уровень свинца в них превышал норму в 164 раза. Несмотря на зафиксированные нарушения, такая продукция до сих пор продается.
Об источнике: Nestlé
Nestlé SA (французское произношение: [nɛsle]) - швейцарская компания, крупнейший в мире производитель пищевых продуктов, со штаб-квартирой в городе Веве. Компания занимает 64 место в Fortune Global 500 согласно рейтингу крупнейших компаний мира за 2017 год, сообщает Википедия.
В марте 2022 года компания отказалась выйти с российского рынка в связи с российским вторжением в Украину. В ноябре 2023 года НАПК Украины внесло компанию в перечень международных спонсоров войны.
